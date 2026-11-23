Bill und Tom Kaulitz starten am 5. Dezember mit Hollywood-Stars wie Dwayne Johnson und Kevin Hart. Hazel Brugger moderiert die Außenwette.

Das ZDF hat am 5. Dezember das erste große Geheimnis rund um das lang erwartete Comeback der Kultshow Wetten dass gelüftet. Die Brüder Bill Kaulitz und Tom Kaulitz, beide 37 Jahre alt, stehen erstmals als Moderatoren durch die Sendung. Für die beiden deutschen Musicalstars ist dies ein historischer Moment, da sie die Verantwortung für die Wiederbelebung der legendären Quiz- und Unterhaltungsshow übernehmen. Sie werden dabei von internationalen Prominenten unterstützt, die die Atmosphäre mit ihrem starpower bereichern.

Hollywood-Stars Dwayne Johnson und Kevin Hart im Studio

Dwayne The Rock Johnson, 54 Jahre alt, und der 47-jährige Komiker Kevin Hart nehmen am 5. Dezember als Talkgäste auf der berühmten TV-Couch Platz. Die beiden Schauspieler sind seit Jahren ein eingespieltes Leinwand-Duo und gehören auch zum Cast des neuen Jumanji-Films. Sie übernehmen jedoch nicht nur die Rolle der Gäste, sondern agieren gleichzeitig als Wettpaten. Das bedeutet, sie fiebern während der Sendung aktiv mit den Teilnehmern und deren Wetten mit.

Also read Frank Elstner sagt Wetten dass Show in Halle ab

Dwayne Johnson äußerte sich zu seiner neuen Aufgabe im Vorfeld der Ausstrahlung. Er betonte, dass er sich freue, mit den Gästen zu quatschen und auf die Wetten zu freuen. Laut seiner Aussage kommt es am Ende des Tages weniger auf die Prominenten an, sondern vielmehr auf die tollen Gäste und die tollen Wetten. Diese Haltung unterstreicht den Fokus der Show auf die Teilnehmer und die Interaktion im Studio.

Kaulitz-Brüder wünschen sich emotionalen Abend für das Publikum

Tom Kaulitz, der Bruder von Bill, wünscht sich vor allem einen Abend, bei dem das Publikum richtig mitgeht. Sein Hauptanliegen ist es, dass alle gute Lacher hatten und dass wirklich schöne Momente dabei waren. Darüber hinaus hofft er auf emotionale Einlagen, die vielleicht auch Momente enthalten, die ans Herz gehen. Diese Statements verdeutlichen den Ansatz der Kaulitz-Brüder, die klassische Form der Show mit modernen Elementen und emotionaler Tiefe zu verbinden.

Advertisement

Hazel Brugger übernimmt die Außenwette in der Schweiz

Auch abseits der Show-Couch gibt es prominente Unterstützung für die neue Ausgabe. Die Comedienne und Moderatorin Hazel Brugger, 32 Jahre alt, übernimmt die Außenwette auf dem Campus Sursee in der Schweiz. Diese Rolle kennt sie bereits aus früheren Auftritten, da sie schon 2023 für die Sendung bei einer Außenwette im Einsatz war. Ihre Erfahrung im Moderationssystem wird dazu beitragen, die Brücke zwischen dem Studio und den Außenaufnahmen zu schlagen.

Neu im Team der Sendung ist außerdem die Entertainerin Parshad Esmaeili, die 29 Jahre alt ist. Sie verstärkt die Kultshow seit November im Social-Media-Bereich. Ihr Aufgabengebiet besteht darin, Wetten dass auf Instagram und TikTok zu begleiten. Dadurch wird die Reichweite der Sendung deutlich erweitert, da sie auch jüngere Zielgruppen über digitale Kanäle anspricht. Diese Kombination aus traditioneller Studio-Moderation und moderner digitaler Präsenz bildet das Fundament des Comebacks.