Dwayne Johnson und Kevin Hart sitzen bei der Kaulitz-Premiere auf der Couch. Eine Show-Legende fehlt dagegen.

Bill und Tom Kaulitz stehen während der Premiere der 3. Staffel von „Kaulitz & Kaulitz” auf dem Roten Teppich. Hollywood in Halle an der Saale: Hollywood-Filmstar kommt als Gast zur „Wetten, dass..?

”-Neuauflage mit Tom und Bill Kaulitz . Hollywood in Halle an der Saale: Filmstar Dwayne „The Rock” Johnson kommt als Gast zur „Wetten, dass..? ”. Ebenso wird sein Schauspielkollege Kevin Hart auf der berühmten Show-Couch Platz nehmen.

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Das hat das ZDF nun angekündigt. Die beiden US-Amerikaner seien bei der Sendung in Halle vor Ort und würden „als Wettpaten mitfiebern”. Die Stadt in Sachsen-Anhalt bekommt damit sehr prominenten Besuch. Vor allem Ex-Wrestler Dwayne Johnson gehört zu den bekanntesten Schauspielern Hollywoods.

Mit Kevin Hart, der seine Karriere einst in Comedy-Clubs startete, hat er bereits in vielen Filmen zusammengespielt. Kurz vor Weihnachten kommt ihr neuestes Werk „Jumanji: Open World” in die Kinos. Der Show-Klassiker „Wetten, dass..?

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“ kehrt schon zuvor am 5. Dezember zurück. Moderiert wird die Sendung – vorerst einmalig – von den beiden Musikern Tom und Bill Kaulitz. Johnson und Hart sind die ersten beiden Gäste, die das ZDF für das Revival offiziell bekanntgegeben hat.

Die Kaulitz-Zwillinge treten in die Fußstapfen von Thomas Gottschalk, der das Format jahrzehntelang moderiert und immer wieder internationale Stars auf der „Wetten, dass..?

“-Couch begrüßt hatte. Eine letzte Ausgabe mit dem 76-Jährigen war 2023 ausgestrahlt worden. Der Erfinder und erste Moderator von „Wetten, dass..?

“, wird bei der Neuauflage Anfang Dezember nicht dabei sein. Die Anreise von seinem Wohnort Baden-Baden nach Halle in Sachsen-Anhalt sei ihm „mit meinen 84 Jahren dann doch ein bisschen zu anstrengend“, sagte er der „Bild“-Zeitung. Eine Einladung des ZDF für ihn und seine Frau habe er deshalb absagen müssen – „so gern ich auch dabei wäre“. Stattdessen wolle Elstner die Sendung zu Hause im Fernsehen verfolgen.

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Er zeigte sich dennoch optimistisch: „Die beiden sind lustig und bringen einen neuen, frischen Wind in die Sendung“, sagte der 84-Jährige über die Kaulitz-Brüder. Liebe Leserinnen und Leser, wir freuen uns über Ihren Beitrag und einen respektvollen Austausch. Um Kommentare verfassen zu können, benötigen Sie ein MOPO+ Abo. Wie der Kommentarbereich funktioniert, Liebe Leserinnen und Leser, wir freuen uns über Ihren Beitrag und einen respektvollen Austausch.

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