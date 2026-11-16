Wetten dass?. Kaulitz Zwillinge moderieren am 5. Dezember 2026

Bill und Tom Kaulitz moderieren am 5. Dezember 2026 eine neue Ausgabe von Wetten, dass?. Wir zeigen Infos zur Show, Ticketrekord und Moderatoren.

Am 5. Dezember 2026 kehrt das einstige Fernsehformat Wetten, dass?. als einmaliges Special zurück. Die beiden Musiker Bill Kaulitz und Tom Kaulitz aus der Band Tokio Hotel übernehmen für diesen Abend die Moderation. Die Sendung startet um 20.15 Uhr in der Primetime im Free-TV. Parallel dazu ist die Ausstrahlung im Live-Stream verfügbar.

Datum und technische Details zur Sendung

Die Zuschauer können die Ausgabe entweder im Fernsehen oder über den Streaming-Dienst des Senders verfolgen. Dies bietet Flexibilität für Personen, die nicht rechtzeitig vor den Bildschirm gelangen oder die Show unterwegs ansehen möchten. Die Brüder stehen für diesen Abend als Moderationsduo zur Verfügung. Eine dauerhafte Fortsetzung der Reihe ist aktuell nicht geplant. Es handelt sich hierbei um eine einmalige Wiederbelebung nach einer dreijährigen Pause.

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Rekord bei der Ticketvergabe in der Schweiz

Die Produktion findet am Campus Sursee in der Schweiz statt. Bei der Vergabe der Eintrittskarten wurde bereits ein historischer Rekord aufgestellt. Innerhalb der ersten zwei Stunden registrierten sich 80.000 Menschen für das Losverfahren. Insgesamt gingen rund 288.000 Ticketwünsche ein. Die Registrierung ist inzwischen abgelaufen. Regelmäßige Sitzplätze kosten zwischen 50 und 105 Euro. Wer sich bereits registriert hat, kann bei Stornierungen nachrücken.

Moderationsstil und geplante Gäste

Bill Kaulitz möchte mit seiner eigenen Art die Mischung aus Wetten, Gesprächen und Musik fortführen. Sein Ziel ist es, für gute Lacher und schöne Momente zu sorgen. Die Zwillinge greifen bei der Auswahl auch zum privaten Telefon. Tom Kaulitz schließt die Teilnahme von Travis Kelce aus. Bill Kaulitz hofft jedoch noch auf eine Zusage dieses Gastes. Die Brüder waren von den Bewerbungsvideos der Kandidaten beeindruckt.

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Hintergrund der Kaulitz Brüder als Moderatoren

Bill und Tom Kaulitz sind international als Mitglieder von Tokio Hotel bekannt. Mit dem Song Durch den Monsun schafften sie 2005 den Durchbruch. Bill steht als Sänger am Mikrofon, während Tom die Gitarre spielt. Bevor sie moderieren, bestreiten sie rund 18 oder 19 Konzerte. Diese Liveauftritte dienen als Vorbereitung für die Sendung. Hazel Brugger übernimmt erneut die Moderation der Außenwette.

Weitere berufliche Tätigkeiten der Brüder

Bill Kaulitz ist auch als Autor in verschiedenen Fernsehformaten tätig. In seiner Autobiografie Career Suicide berichtet er von seinem Leben. Tom Kaulitz arbeitet als Gitarrist, Songwriter und Produzent. Er ist durch seine Ehe mit Heidi Klum in der Öffentlichkeit bekannt. Zusammen gibt er im Podcast Kaulitz Hills - Senf aus Hollywood Einblicke. Die Brüder sind zudem in der Netflixserie Kaulitz & Kaulitz zu sehen.