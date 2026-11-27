Das ZDF gibt erste Einblicke in die Spezialausgabe von Wetten, dass..? mit Bill und Tom Kaulitz, bei der unter anderem Bagger-Wetten geplant sind.

sprechen jetzt schon in einem ZDF-Interview über das, was da so auf die Zuschauer und Zuschauerinnen zukommt. Tom verrät: „Wir haben fantastische Wetten. Es sind wirklich viele Wetten gekommen.

“ Und Bill fügt hinzu: „Wir haben auch viele Traditionswetten mit einem Twist. “Wie genau diese Wetten aussehen, ist noch nicht klar. Bisher veröffentlicht das ZDF nur kleine Hinweise. Was jetzt schon klar ist: Vom Hai bis zum Bagger ist alles dabei.

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Auch die beliebten Tierwetten kommen nicht zu kurz. Carolina Reichert wird mit ihren „Fellfreunden“ und einer Gedächtniswette in der Sendung dabeisein, so das ZDF. Paul und Fritz Ihle stellen ihr Taktgefühl unter Beweis.