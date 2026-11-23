Das ZDF kündigt die Neuauflage von Wetten, dass..? an. Dwayne Johnson und Kevin Hart sind die ersten beiden Prominenten, die im Dezember in Halle gastieren werden.

Das ZDF hat die erste offizielle Bekanntgabe zu der lang erwarteten Neuauflage der Show "Wetten, dass..?" gemacht. DieUS-Schauspieler Dwayne Johnson und Kevin Hart sind als die ersten beiden internationalen Gäste bestätigt worden. Sie werden bei der Sendung in Halle vor Ort sein und dort als Wettpaten mitfiebern. Die Stadt in Sachsen-Anhalt bekommt damit sehr prominenten Besuch aus Hollywood.

Erste Prominente Gäste der neuen Staffel

Ex-Wrestler Dwayne Johnson gehört zu den bekanntesten Schauspielern Hollywoods und ist als Star aus Filmen wie "Fast & Furious 8" ein sicherer Zug. Gemeinsam mit seinem Schauspielkollegen Kevin Hart, der unter anderem in "Central Intelligence" zu sehen war, hat er bereits in vielen Projekten zusammengespielt. Johnson und Hart sind die ersten beiden Gäste, die das ZDF für das Revival offiziell bekanntgegeben hat. Die beiden US-Amerikaner reisen speziell für diesen Auftritt an.

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Moderation durch die Kaulitz-Zwillinge

Die Show-Klassiker kehrt bereits am 5. Dezember zurück auf den Bildschirm. Moderiert wird die Sendung - vorerst einmalig - von den beiden Musikern Tom und Bill Kaulitz. Johnson und Hart nehmen als erste Gäste auf der berühmten Show-Couch Platz. Die Kaulitz-Zwillinge treten in die Fußstapfen von Thomas Gottschalk, der das Format jahrzehntelang moderiert hatte. Eine letzte Ausgabe mit dem 76-Jährigen war 2023 ausgestrahlt worden.

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Zusammenarbeit und kommende Projekte

Dwayne Johnson und Kevin Hart haben in der Vergangenheit bereits häufig zusammengearbeitet. Kurz vor Weihnachten kommt ihr neuestes Werk "Jumanji: Open World" in die Kinos. Diese Kooperationen machen die beiden zu einer beliebten Kombination im Kino und für Fernsehformate. Ihr Erscheinen in Halle unterstreicht die internationale Ausrichtung der neuen Ausgabe der Sendung. Das ZDF setzt hier auf hohe Prominenz, um das Interesse der Zuschauer zu wecken.

Auswirkungen auf das Fernsehprogramm

Die Rückkehr von "Wetten, dass..?" ist ein bedeutendes Ereignis für das deutsche Unterhaltungsprogramm. Die Ankündigung der Stars Dwayne Johnson und Kevin Hart zeigt das Potenzial der Neuauflage. Die Moderation durch Tom und Bill Kaulitz bringt einen neuen, jugendlichen Ansatz in das klassische Format. Zuschauer können auf eine einzigartige Mischung aus Musik, Prominenz und den typischen Elementen der Show gespannt sein. Halle wird damit im Dezember zum Mittelpunkt der TV-Welt für Fans internationaler Stars.