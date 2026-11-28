Seit einem schweren Unfall bei einer »Wetten, dass…?«-Show 2010 ist Samuel Koch querschnittsgelähmt. Bei einem Radioauftritt schwärmte er nun von den Kaulitz-Brüdern als neues Moderationsduo.

Die Fernsehshow » Wetten, dass…?

« hat sein Leben verändert: Im Dezember 2010 verunglückte Samuel Koch bei einem Saltosprung über ein fahrendes Auto. Seither ist der Schauspieler querschnittsgelähmt. Trotzdem würde er »supergern« die neue Ausgabe der Sendung sehen, die die Brüder Bill und Tom Kaulitz am 5. Dezember im ZDF moderieren werden, sagte Koch dem christlichen Portal domradio.de in der Sendung »Meine Playlist«.

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Live werde das allerdings nicht möglich sein: Er werde an diesem Abend selbst auf der Bühne stehen, so Koch, der jüngst mit dem Bayerischen Kunstpreis geehrt wurde. Angesichts des »wunderbaren neuen Moderationsteams« bedaure er, bei der Show verhindert zu sein.städtischen Mitarbeiter öffentlich ausbuhen ließenSeit der Spielzeit 2024/25 ist Samuel Koch Mitglied im Ensemble der Münchner Kammerspiele und tritt derzeit in einer Schiller-Inszenierung als Wallenstein auf. Am 5.