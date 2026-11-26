Bill und Tom Kaulitz bestätigen die Stars für ihre Show-Premiere am 5. Dezember. Die Liste umfasst Nina Chuba, Vicky Leandros und Herbert Grönemeyer.

Bill Kaulitz und Tom Kaulitz haben die endgültige Besetzung für ihre lang erwartete Premiere der Sendung Wetten dass? bekannt gegeben. Die beiden Brüder planen für den 5. Dezember eine große Show-Bühne, auf der sie eine diverse Mischung aus internationalen und deutschen Musikstars begrüßen wollen. Die feststehenden Gäste umfassen Nina Chuba, Vicky Leandros, Jamie Miller und Herbert Grönemeyer.

Gastliste vereint diverse Generationen

Die von den Kaulitz-Brüdern zusammengestellte Gästeliste deckt ein breites Spektrum an musikalischen Genres und Altersklassen ab. Mit diesem Ansatz soll eine Verbindung zwischen langjährigen Fans und einer jüngeren Zielgruppe hergestellt werden. Die Auswahl zeigt, dass die Produzenten Wert auf einen starken generationenübergreifenden Mix legen, der die Tradition der Show ehrt.

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Herbert Grönemeyer ist dabei eine besondere historische Figur. Der 70-Jährige war in der Vergangenheit bereits zahlreiche Male in der Sendung zu Gast. Im Jahr 2022 saß er auf dem berühmten Sofa und führte Gespräche mit Thomas Gottschalk und Michelle Hunziker. Seine Rückkehr unterstreicht die Kontinuität zur klassischen Ära der Unterhaltungssendung.

Vicky Leandros bringt als 74-Jährige internationale Erfahrung in das Team. Die Weltstarin ist seit Jahrzehnten ein fester Begriff im Musikbusiness. Es wird spekuliert, ob es zu einer gemeinsamen musikalischen Überraschung kommt, da Nina Chuba in diesem Jahr bereits Leandros' Klassiker Ich liebe das Leben auf Konzerten vorstellte.

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Neue Impulse durch internationale Stars

Jamie Miller, der 29-jährige walisische Sänger, sorgt für einen modernen und internationalen Klang in der Besetzung. Zusammen mit Bill Kaulitz hat er im laufenden Jahr mit dem Lied Babydoll für große Aufmerksamkeit gesorgt. Diese Kollaboration passt genau zu dem Geschmack der Kaulitz-Brüder und soll die Show für ein globales Publikum interessanter machen.

Nina Chuba, 28 Jahre alt, repräsentiert die junge Generation und das aktuelle deutsche Musikgeschehen. Ihr Auftritt zielt darauf ab, das jüngere Publikum direkt anzusprechen. Die Kombination aus Chuba, Miller und Leandros schafft eine dynamische Atmosphäre, die sowohl vertraute als auch neue Gesichter präsentiert.

Absage von Helene Fischer und ZDF-Auskünfte

Zuvor hatte die Boulevardzeitung BILD enthüllt, dass die deutsche Superstar Helene Fischer nicht an der Premiere teilnehmen wird. Stattdessen konzentrieren sich die Produzenten auf die oben genannten Künstler, um ein möglichst breites Spektrum abzudecken. Die Entscheidung fällt kurz vor dem großen Termin am 5. Dezember.

Das ZDF hat offiziell zwei weitere große Namen für die berühmte Couch angekündigt. Diese beiden Stars treten als Wettpaten in Erscheinung, was die Gästeliste weiter aufwertet. Die endgültige Zusammenstellung zeigt, dass die Show weiterhin auf bewährte Formeln setzt.

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Selbstverständnis der Kaulitz-Brüder

Bill Kaulitz betonte in einer Aussage, dass er keine neue Erfindung der Show anstrebt. Sein Wunsch ist es, dass alle Teilnehmer gute Lacher haben und schöne sowie berührende Momente erlebt werden. Die Show soll genau so werden, wie die Zuschauer sie kennen und lieben.

Die Struktur der Sendung bleibt also erhalten, während die musikalischen Akteure frischen Wind ins Programm bringen. Mit der bekannten Kombination aus Musik, Humor und den typischen Wettfragen soll das Publikum wieder begeistert werden. Die Premiere am 5. Dezember wird somit zu einem Event der Superlative.

Die Ankündigungen der Kaulitz-Brüder zeigen, dass sie die Balance zwischen Tradition und Moderne gesucht haben. Durch die Hinzunahme von Vicky Leandros und die Rückkehr von Herbert Grönemeyer wird die Historie der Show gewürdigt. Gleichzeitig sorgen Nina Chuba und Jamie Miller für aktuelle Relevanz.

Es bleibt abzuwarten, wie die Live-Show am 5. Dezember bei den Zuschauern ankommen wird. Die Mischung aus alten Hasen und neuen Talenten ist jedoch eine klare Strategie, um sowohl treue Fans als auch Neukunden anzusprechen. Die Wettpaten, deren Namen das ZDF bereits bestätigt hat, werden die Spannung weiter erhöhen.