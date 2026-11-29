Die Kaulitz-Zwillinge übernehmen „Wetten, dass..?“ – doch die Vorfreude hält sich in Grenzen. Eine Umfrage zeigt, wie skeptisch die Deutschen den neuen Moderatoren und der Rückkehr der Kultshow gegenüberstehen.

Die Kaulitz-Zwillinge übernehmen „Wetten, dass..?

“ – doch die Vorfreude hält sich in Grenzen. Eine Umfrage zeigt, wie skeptisch die Deutschen den neuen Moderatoren und der Rückkehr der Kultshow gegenüberstehen.sind die Menschen in Deutschland mehrheitlich skeptisch.

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„Finde ich überhaupt nicht gut“, antworteten 41 Prozent auf die Frage, wie es ihnen gefällt, dass die Brüder Bill und Tom Kaulitz am 5. Dezember - zunächst einmalig - als Nachfolger von Thomas Gottschalk antreten. Mit „finde ich weniger gut“ antworteten weitere 10 Prozent. Lediglich 5 Prozent finden es „sehr gut“, dass das ZDF den Gastgeber-Job mit den beiden Tokio-Hotel-Musikern besetzt hat, wie eine Umfrage des Meinungsforschungsinstituts Yougov im Auftrag der dpa ergab.