Wetter-Chaos droht beim WM-Auftakt in Mexiko

Der Beginn der Weltmeisterschaft zwischen Mexiko und Südafrika könnte durch heftige Unwetter beeinträchtigt werden. Starkregen, Gewitter und Hagel sind angekündigt, zudem hat sich Tropensturm "Boris" gebildet. Strenge Unwetter-Regeln gelten, um die Sicherheit der Spieler und Zuschauer zu gewährleisten.

Der Auftakt der Weltmeisterschaft zwischen Gastgeber Mexiko und Südafrika (13 Uhr Ortszeit/21 Uhr deutscher Zeit) droht durch echtes Wetter -Chaos beeinträchtigt zu werden. Für Mexiko -Stadt sind Starkregen, Gewitter, Hagel und kräftige Windböen angekündigt.

Die Behörden riefen in der 23-Millionen-Metropole zuletzt mehrfach Alarmstufe Orange aus. Doch das ist noch nicht alles. Vor der südpazifischen Küste Mexikos hat sich Tropensturm "Boris" gebildet. Ob und wie stark er Einfluss auf die Hauptstadt nimmt, ist unklar, doch die Sorge wächst.

Daher gelten in Nordamerika strenge Unwetter-Regeln. Sobald ein Blitz in einem Umkreis von rund 13 Kilometern ums Stadion registriert wird, muss das Spiel sofort unterbrochen werden. Beide Teams müssen in die Kabinen, die Zuschauer werden aufgefordert, Schutz zu suchen. Erst 30 Minuten nach dem letzten Blitz darf weitergespielt werden.

Doch jeder neue Einschlag setzt die Uhr wieder auf null, was zu stundenlangen Verzögerungen führen kann. Meteorologe Sebastian Wache warnt sogar vor einer "Blitz-Dauerschleife". Und Diplom-Meteorologe Dominik Jung von Wetter.net sagt: "Im Süden und Südwesten der USA staut sich die Hitze, während in Mexiko und an der Golfküste täglich Schauer und Gewitter durchziehen.

" Dazu kommt drückende Schwüle - perfekte Bedingungen für heftige Gewitterzellen. Doch das ist erst der Anfang. Die gesamte WM könnte vom Wetter beeinflusst werden: Gluthitze im Süden, Tornado-Gefahr im Mittleren Westen, tägliche Gewitter in Florida und Mexiko. Während auf dem Rasen die Stars auftreten sollen - in Mexiko unter anderem Alejandro Fernández, Belinda und Lila Downs - blicken die Veranstalter nervös gen Himmel.

Der US-Präsident ist eng mit Fifa-Boss Gianni Infantino verbunden. Politisch wäre sein Besuch brisant, da die Beziehungen zwischen den USA und Mexiko seit Langem als angespannt gelten. Mexikos Präsidentin Claudia Sheinbaum hat zudem mit angekündigten Protesten im Land zu kämpfen. Fest steht jedoch: Fußballfieber herrscht trotzdem, vor allem in Mexiko.

Trikots sind überall zu sehen, Fahnen hängen an jeder Ecke, die WM ist das Gesprächsthema Nummer 1. Doch wann der Ball rollt, entscheidet der Wettergott





BILD_Sport / 🏆 43. in DE We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Wetter WM Mexiko Unwetter Tropensturm

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

WM-Auftakt im Chaos: Alarmstufe Orange, Unwetter und Proteste vor EröffnungsspielDer Start der WM in Mexiko droht im Chaos zu versinken. Heftige Regenfälle, überschwemmte Straßen und Proteste legen die Stadt lahm. Wird das Eröffnungsspiel wie geplant stattfinden?

Read more »

Schwere Unwetter und Wirbelsturmbildung gefährden WM-Start in Mexiko-StadtKurz vor Beginn der Fußball-Weltmeisterschaft wird Mexiko-Stadt von heftigen Regenfällen und Überschwemmungen heimgesucht.Für den Tag des Eröffnungsspiels sind starke Gewitter vorhergesagt,zudem droht vor der Pazifikküste ein Wirbelsturm.Die Behörden haben Alarmstufen ausgerufen,und der Verkehr ist stark beeinträchtigt.

Read more »

Wetter dreht sich: Schafskälte wird Deutschland tagelang abkühlen - Unwetter ziehen auf Bayern zuRegenschirm statt Sonnenbrille: Nach einem sonnigen und warmen Start rechnet der Deutsche Wetterdienst mit einer Kaltfront in der kommenden Woche in Bayern. Aktuell ziehen Gewitter und Böen auf den Freistaat zu.

Read more »

Turnier der Wetter-Extreme: Kölner Experte warnt vor Hitze, Unwetter und Höhenluft bei WMEin Sportmediziner aus Köln schlägt Alarm: Die Fußball-WM 2026 in Amerika birgt aufgrund extremer Hitze, hoher Luftfeuchtigkeit und großer Höhen Gefahren für Leib und Leben der Spieler.

Read more »