Wetter für Köln und NRW: Nachts gefrierender Regen
DWD erwartet in der Nacht zum Montag (30. November) gefrierenden Regen im Bergland und glatte Straßen in NRW.
ANZEIGEWer am Sonntag vor allem nachts in Nordrhein-Westfalen mit Auto unterwegs ist, der sollte daher lieber vorsichtig fahren. Für die Nacht zum Montag rechnet der Deutsche Wetterdienst .
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