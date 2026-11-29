DWD erwartet in der Nacht zum Montag (30. November) gefrierenden Regen im Bergland und glatte Straßen in NRW.

ANZEIGEWer am Sonntag vor allem nachts in Nordrhein-Westfalen mit Auto unterwegs ist, der sollte daher lieber vorsichtig fahren. Für die Nacht zum Montag rechnet der Deutsche Wetterdienst .

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