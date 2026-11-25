Langsam, aber sicher bewegen wir uns auf den ersten Advent zu. Passend zur vorweihnachtlichen Stimmung ist kalte Skandinavienluft in Bayern angekommen und sorgt auch in den nächsten Tagen für niedrige Temperaturen. Dazu kommt ein spürbarer Ostwind.

Kalte Luft aus Skandinavien hat Bayern erreicht und sorgt für Temperaturen, die teils deutlich unter dem Gefrierpunkt liegen. Die Sonne kommt trotzdem mal durch und am Donnerstag schneit es.

Am Mittwoch ist es überwiegend wolkig, die Sonne kommt aber hier und da durch – südlich der Donau weniger als im Norden. Dazu weht ab und zu ein lebhafter Ostwind, der vor allem im östlichen Mittelgebirgsraum auch stark böig sein kann. Tagsüber bleibt es kalt, minus zwei bis plus fünf Grad maximal. Das sind für diese Jahreszeit unterdurchschnittliche Temperaturen.

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Am Donnerstag bleibt es wolkig und von Süden/Südosten zieht gebietsweise etwas Schneefall nach Bayern. Weiß wird es vor allem von den Alpen bis zum Bayerischen Wald und in der südlichen Oberpfalz.

Bis zur Nacht zu Freitag kann es zum Beispiel in der Oberpfalz und Niederbayern sowie im Allgäu ein bis drei Zentimeter Neuschnee geben, in den oberbayerischen Alpen über das südliche Niederbayern bis zum Bayerischen Wald fünf bis acht Zentimeter und in den Berchtesgadener Alpen sind sogar bis 15 Zentimeter Neuschnee möglich. Die Straßen können in diesen Gebieten glatt sein. Es wird noch etwas kälter, im Schnitt minus ein Grad.

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Außerdem bleibt es windig, vor allem im östlichen Mittelgebirgsraum und im Norden Frankens. Am Freitag schneit es nur noch ganz vereinzelt etwas, es bleibt kalt. Am Wochenende setzt sich unter dem Einfluss eines Hochs über Nordosteuropa ruhigeres Wetter durch. Der Himmel bleibt bewölkt oder es gibt Hochnebel.

Vor allem am Samstag geht ein unangenehmer und kalter Ostwind. Während es in niedrigeren Lagen mit Wolken und Hochnebel kalt bleibt, kann es in den Hochlagen der Alpen sonnig und etwas wärmer werden. Die Temperaturen bewegen sich zwischen minus zwei Grad im Nebel und plus vier Grad am Alpenrand.

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