Wetter in Bayern: Regen, Glatteis und Schneeregen

Weite Teile Bayerns müssen sich auf Regen, Glatteis und Schneeregen einstellen. Der Deutsche Wetterdienst hat eine Warnung vor Glätte herausgegeben. In einigen Regionen ist mit Frost zu rechnen.

Das freundliche Wetter vom Wochenanfang muss in der Nacht auf Dienstag in weiten Teilen Bayerns dem von Westen her aufkommenden Regen weichen. Von der Rhön bis zum Fichtelgebirge ist zuvor auch kurzzeitig noch geringer Schneefall möglich. Von Unterfranken bis ins nördliche Oberbayern kommt es gebietsweise zu Glatteis . Der Deutsche Wetter dienst (DWD) hat eine amtliche Warnung vor Glätte herausgegeben.

Nur in Aschaffenburg und dem Unterallgäu bleiben die Temperaturen im Plus-Bereich, sonst wird leichter Frost zwischen minus ein und minus fünf Grad erwartet, wie der DWD mitteilte. Bis Dienstagvormittag wehen in den Gipfellagen der nördlichen Mittelgebirge oberhalb von 800 Metern außerdem stürmische Böen zwischen 50 und 70 km/h aus Südost. Am Dienstag kommt es nach DWD-Angaben am Vormittag von Ober- und Mittelfranken bis in das nördliche Oberbayern gebietsweise zu Glatteis durch gefrierenden Regen. Ab Mittag ist es dann in Unterfranken zunehmend trocken, im Süden regnet es. Gegen Abend fällt in den östlichen Mittelgebirgen Schneeregen oder Schnee. Dort ist es mäßig kalt bei ein Grad, in den Alpen und am Main hingegen bis acht Grad. Es weht ein schwacher bis mäßiger, an den östlichen Mittelgebirgen frischer Nordost- bis Ostwind. In der Nacht zum Mittwoch fällt zeitweise geringer Regen, in der Oberpfalz auch Schneeregen. In der Osthälfte Bayerns gibt es bei leichtem Frost örtlich Glatteis. Am Mittwoch bleibt es überwiegend bedeckt und gebietsweise regnerisch. Glättegefahr herrscht am ehesten in Ostbayern. An den Alpen und vor allem im Allgäu werden milde Temperaturen von acht bis elf Grad erwartet. Am Donnerstag rechnen die Meteorologen mit vielen Wolken, gebietsweise Regen und in höheren Lagen Schneeregen





