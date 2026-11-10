Wetter in Deutschland: Tief Pia bringt Regen in den Süden, ab Freitag wird es kühler

Das Wetter in Deutschland bringt am Dienstag Regen im Süden, im Norden bleibt es meist trocken. Ab Freitag wird es spürbar kühler.

Das Wetter in Deutschland fällt am Dienstag regional sehr unterschiedlich aus. Während Tief Pia den Süden des Landes ordentlich einweicht, können sich die Menschen im Norden und Osten den Regenschirm meist sparen. Laut den Angaben zur aktuellen Wetterlage steht die Woche jedoch noch unter wechselhaften Vorzeichen.

Auf Tief Pia folgt zunächst ein kurzes Gastspiel milderer Luft im Spätherbst. Zum Wochenende schickt dann der Winter seine ersten Grüße nach Deutschland. Der Wetterumschwung zieht sich damit über mehrere Tage und betrifft nahezu alle Regionen des Landes.

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Tief Pia sorgt im Süden für viel Regen

Tief Pia sorgt am Dienstag vor allem im Süden Deutschlands für anhaltende Niederschläge. Besonders nass bleibt es nach den vorliegenden Angaben im Südschwarzwald. Vom Bodensee bis ins Allgäu kommt ebenfalls einiges an Regen herunter.

Wetterexperte Dominik Jung hat gegenüber der Zeitung BILD erklärt, dass örtlich über 30 Liter pro Quadratmeter möglich sind. Diese Menge macht den Süden zum eindeutigen Schwerpunkt des Tiefs. Im Norden und Osten bleibt es dagegen oft trocken.

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Dort zeigt sich der November eher von seiner grauen Seite. Mal ist es wolkig, mal neblig-trüb, und an den Küsten sind einzelne Schauer möglich. Ein Wetterbericht bei Kachelmannwetter sieht am Dienstag einen Streifen von Nordrhein-Westfalen über Hessen bis nach Unterfranken, in dem sich Nebel und Hochnebel recht gut lichten.

Föhn bringt 16 bis 18 Grad in den Süden

Am Mittwoch und Donnerstag erreicht das Thermometer im Südwesten und an den Alpen laut Dominik Jung Werte von 16 bis 18 Grad. Ursache dafür ist der Föhn, der in diesen Regionen für deutlich mildere Temperaturen sorgt. Für Mitte November sind diese Werte nach Einschätzung von Jung erstaunlich mild.

Grund für den kurzen Wärmeschub ist milde Luft, die mit südlicher Strömung nach Deutschland gelangt. In der Mitte des Landes werden noch rund 13 Grad erreicht. Weiter nördlich sinken die Temperaturen dagegen bereits auf einstellige Werte.

Kälte kehrt am Freitag mit Schneefall zurück

Ab Freitag sinken die Temperaturen in Deutschland deutlich nach unten und beenden die milde Phase. Fabian Chow vom Deutschen Wetterdienst hat gegenüber BILD erläutert, dass dann kühle Luft von Norden einströmt. Die Temperaturen fallen laut Chow auf Werte zwischen 5 und 7 Grad.

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Im Süden sinkt laut Deutschem Wetterdienst die Schneefallgrenze. In der Nacht zum Samstag könnten im Südosten oberhalb von etwa 600 bis 800 Metern die ersten Flocken fallen. Ob der Schnee liegen bleibt, ist nach Angaben von Fabian Chow jedoch noch unklar.