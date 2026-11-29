In Niedersachsen und Bremen startet die Woche wechselhaft mit milden Temperaturen von ein bis sechs Grad. Der Deutsche Wetterdienst warnt vor gefrierendem Regen und damit verbundener Glatteisgefahr, insbesondere in der Nacht zum Montag und in der Südosthälfte. Zunächst zieht Regen von Westen auf, während die Osthälfte zunächst trocken bleibt, bevor sich die Niederschläge auch nach Osten ausbreiten.

In Niedersachsen und Bremen wird es zum Wochenstart etwas milder. Allerdings drohen örtlich Glatteis durch gefrierenden Regen und Frost in den Nächten. Hannover/ Bremen - In Niedersachsen und Bremen müssen sich die Menschen auf einen wechselhaften Wochenstart einstellen.

Am Sonntag zieht von Westen her Regen auf, der teilweise gefrieren kann. Dadurch besteht vorübergehend Glatteisgefahr, wie der Deutsche Wetterdienst mitteilte. In der Osthälfte bleibt es zunächst noch überwiegend trocken und aufgelockert. Die Temperaturen erreichen ein bis vier Grad, im Wendland um null Grad.

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Auf den Inseln weht anfangs ein frischer Südost- bis Südwind. In der Nacht zum Montag breitet sich der Regen unter Abschwächung auch in den Osten aus. Anfangs besteht dort ebenfalls örtlich Glatteisgefahr. Im weiteren Verlauf kann sich Nebel bilden.