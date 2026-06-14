Wetter vor dem WM-Spiel: Deutschland teilt sich in zwei Hälften

Das Wetter vor dem WM-Spiel der deutschen Nationalmannschaft gegen Curaçao ist ungewiss. Im Norden und Osten bleibt es wechselnd bis stark bewölkt, während im Süden und Südwesten die Sonne blitzt. Die Experten warnen vor kühlen Windböen an den Küsten und in höheren Lagen.

Heute Abend rollt der Ball, aber spielt das Wetter mit? Viele Fußballfans wollen den WM-Auftakt der deutschen Nationalmannschaft gegen Curaçao im eigenen Garten oder beim Public Viewing unter freiem Himmel verfolgen.

Doch ausgerechnet zum ersten Deutschland-Spiel soll es in einigen Regionen nass werden! Mit tropischen Bedingungen zurechtkommen muss, sieht die Wetterlage in Deutschland deutlich ungemütlicher aus. Kühlere Temperaturen, Wind und Regen prägen seit Tagen das Bild. Bleibt das auch am Sonntagabend so?

Klimatologe Dr. Karsten Brandt zu BILD: Bevor, im Norden eher 16 bis 19 Grad - an der windigen Küste soll es gefühlt noch etwas frischer werden. Da müssen die Jungs ordentlich einheizen, sonst wird's beim Public Viewing nur im Trikot zu kühl! So Dr. Brandt. Deutschland teilt sich zum Anpfiff in zwei Hälften.

Schuld ist laut Dominik Jung ein Hochkeil, der sich von Südwesten heranschiebt, während über dem Norden noch feuchte Atlantikluft liegt. Der Diplom-Meteorologe zu BILD: Im Norden und Osten bleibt es wechselnd bis stark bewölkt, immer wieder ziehen Schauer durch, örtlich blitzt und donnert es kurz. Betroffen sind vor allem Schleswig-Holstein, Mecklenburg-Vorpommern, Niedersachsen, Berlin, Brandenburg, Sachsen-Anhalt, Sachsen und Thüringen. An den Küsten und in höheren Lagen gibt's zusätzlich kühle Windböen.

Wer hier sicher trocken durch die 90 Minuten kommen will, ist mit einer überdachten oder Indoor-Location klar besser beraten, sagt Jung. Freundlicher wird's im Süden und Südwesten: Es bleibt trocken und die Sonne blitzt immer wieder durch. In Baden-Württemberg und Bayern spricht laut den Experten wenig gegen das zweite WM-Spiel der deutschen Nationalmannschaft am Samstag (20. Juni, 22 Uhr) steht wettertechnisch voraussichtlich unter einem besseren Stern.

Da könnten es sogar über 30 Grad werden! Dr. Brandt: Es ist noch nicht ganz sicher, ob uns wirklich eine erreicht, aber klar ist jetzt schon, dass es wärmer wird. Montag und Dienstag zieht es sich noch etwas mit Bewölkung, aber dann kommt der Hochsommer





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