Wetter zur WM: Start bleibt wechselhaft, Wochenende wirdSommer

In Deutschland startet die Fußball-WM bei durchwachsenem Wetter. Wetterexperten prognostizieren noch bis Freitag Schauer und kühle Temperaturen. Zum Wochenende hin wird es jedoch deutlich wärmer und trockener, sodass Public-Viewing-Events wieder im Freien genossen werden können.

Die Fußball-Weltmeisterschaft steht vor der Tür und das Wetter in Deutschland sorgt für Gesprächsstoff. Nach einem nasskalten Wochenauftakt mit teils gewittrigen Regenschauern und Temperaturen zwischen 8 und 21 Grad stellt sich die Frage, ob das Wetter den Eröffnungsspieltag am Donnerstag und das erste deutsche Spiel am Sonntag beeinträchtigen wird.

Wetterexperten wie Dominik Jung und Karsten Brandt geben eine durchwachsende, aber nicht durchweg schlechte Prognose. Während am Dienstag und bis mindestens Freitag noch wechselhaftes, schauerreiches Wetter mit kühlen Temperaturen und vereinzelten Gewittern vor allem im Norden und an den Alpen herrscht, deutet sich zum Wochenende eine deutliche Wetterbesserung an. Bereits am Samstag soll es im Südwesten und in der Mitte Deutschlands zunehmend freundlich, sonnig und trocken werden, mit Höchstwerten zwischen 19 und 27 Grad, lokal sogar bis zu 30 Grad.

Damit bleibt zumindest für die Public-Viewing-Events in Deutschland ein sommerliches Comeback möglich, während in den Austragungsländern Mexiko und USA möglicherweise andere Wetterbedingungen herrschen. Die Empfehlung der Experten lautet daher: Für die nächsten Tage Regenschirm und Jacke nicht vergessen, aber ab Samstag könnte das Public Viewing im Biergarten wieder richtig Spaß machen





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