Der DWD warnt vor Dauerfrost und Eisglätte in Berlin und Brandenburg. Im Norden droht gefrierender Regen, während die Temperaturen minimal steigen. Mehr Details zum Wochenausflug.

Die Temperaturen sinken im Bundesland Brandenburg und in der Stadt Berlin an diesem ersten Adventswochenende auf eisige Werte ab. Der Deutsche Wetterdienst ( DWD) meldet für die Region durchgängig Minusgrade, wobei lokal extreme Kälte zu verzeichnen ist. Mitunter plus ein Grad in der Elbe-Elster-Niederung ist es weiterhin eisig kalt, vielerorts herrscht Dauerfrost.

Aktuelle Wetterlage und Temperaturverlauf

Die Wetterlage am ersten Advent wird von einer Kombination aus Wolkenfeldern und vereinzeltem Sonnenschein bestimmt, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilte. Diese Mischung sorgt für eine trübe bis teils heitere Stimmung am Himmel, ohne jedoch signifikante Erwärmung zu bringen. Die Strahlungskälte in den Nachtstunden und frühen Morgenstunden führt dazu, dass die Bodentemperaturen kontinuierlich unter den Gefrierpunkt fallen.

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Im Detail zeigt die Prognose des DWD, dass sich die Bewölkung im weiteren Verlauf des Tages ändern wird. Später ziehen von Westen her noch dichtere Wolken auf, es bleibt aber trocken. Dies blockiert die letzte Sonne des Tages und dämpft die ohnehin schon niedrigen Höchsttemperaturen weiter. Die kältesten Messwerte sind dabei nicht in den großen Städten wie Berlin zu erwarten, sondern in den ländlichen Gebieten.

Speziell die Region Elbe-Elster-Niederung zählt zu den Kältezentren. Dort liegen die Temperaturen oft nahe am oder unter dem Nullpunkt. Die Kombination aus klarem Nachthimmel, wenn dieser auch kurzzeitig auftritt, und der hohen Luftfeuchtigkeit in den Tälern begünstigt die Bildung von Raureif und Eis. Autofahrer und Fußgänger sollten daher besonders auf glatte Fahrbahnen und Gehwege achten, auch wenn kein aktiver Niederschlag fällt.

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Nachtwarnung für Nordwesten und Nebelgefahr

Eine besondere Warnung gibt es für die Nacht zum Montag. Im Nordwesten des Untersuchungsgebiets kann es leichten, teils gefrierenden Regen geben. Diese Wetterphase ist besonders tückisch, da der aufkaltende Niederschlag auf eiskalten Untergrund trifft und sofort gefriert. Auf den Straßen ist daher Vorsicht geboten, da sich schnell eine schwarze Gletschereis-Schicht bilden kann, die kaum sichtbar ist.

Nach diesem kurzen Durchfall-Ereignis oder in den Gebieten, die verschont bleiben, zieht teils dichter Nebel auf. Dieser Nebel bildet sich aufgrund der hohen Luftfeuchtigkeit und der fehlenden Wärmestrahlung durch Wolken. Die Tiefstwerte liegen dabei bei minus ein bis minus vier Grad. Dieser dichte Hochnebel reduziert die Sichtweite drastisch und erfordert von Verkehrsteilnehmern volle Aufmerksamkeit sowie angepasste Geschwindigkeiten.

Prognose für Montag und Dienstag

Am Montag stehen dichte Wolken am Himmel. Die zuvor genannten Kältephasen mildern sich jedoch langsam ab, da eine mildere Luftmasse von Westen nachströmt. Die Temperaturen steigen im Vergleich zu den Vortagen etwas an auf maximal ein bis drei Grad. Dies bedeutet zwar kein Tauwetter, aber eine deutliche Besserung im Vergleich zum eisigen Start des Advents.

Im Westen bleibt es länger neblig-trüb, was die Sonneneinstrahlung weiter einschränkt. Die Kombination aus Bewölkung und Nebel verhindert, dass die Sonne den gefrorenen Boden effektiv auftauen kann. Dennoch ist das Risiko für neu entstehendes Glatteis am Montag geringer als in der Nacht zum Montag, da die Temperaturen stabil im Bereich um den Gefrierpunkt liegen.

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Ausblick und Auswirkungen auf den Alltag

Die Wetterlage bestimmt das Verhalten der Bevölkerung in den kommenden Tagen stark. Nebel und Hochnebel bestimmen das Wetter in der Nacht zum Dienstag, dabei bleibt es aber trocken. Die nächtlichen Abkühlungen führen jedoch zu neuen Frostschichten. Es kühlt ab auf null bis minus fünf Grad. Dieser starke nächtliche Frost kann bei ungeschützten Pflanzen Schäden verursachen und erfordert erneute Vorsicht am Morgen.

Am Dienstag scheint die Sonne neben einigen Wolken. Dies ist das erste Anzeichen für eine leichte Aufheiterung. Nur im Nordwesten ist der Himmel stark bewölkt, was dort die Freude an der Sonne trübt. Bei maximal ein bis vier Grad bleibt es trocken. Die prognostizierten Temperaturen liegen deutlich über denen der vorangegangenen Nächte und versprechen einen verträglicheren Start in die folgende Woche, auch wenn der Wintercharakter der Region erhalten bleibt.