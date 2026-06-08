Wetterchaos droht bei WM 2026: Hitze, Gewitter und Tornadogefahr prüfen Spielablauf

Experten warnen vor extremen Wetterbedingungen während der Fußballweltmeisterschaft 2026 in Nordamerika. Gluthitze, tägliche Gewitter und mögliche Tornados könnten den Spielbetrieb massiv beeinträchtigen und erfordern umfangreiche Sicherheitsmaßnahmen.

Am 11. Juni beginnt die Fußball weltmeisterschaft 2026 in den USA, Kanada und Mexiko mit dem Eröffnungsspiel zwischen Mexiko und Südafrika. Doch das Turnier steht nicht nur im Zeichen sportlicher Höchstleistungen, sondern auch vor einer besonderen natürlichen Herausforderung: dem Wetter.

Die Behörden haben bereits mehrere Warnungen ausgegeben, weil in den Gastgeberländern extreme Wetterlagen erwartet werden. Im Süden der Vereinigten Staaten wird eine anhaltende Gluthitze prognostiziert, während entlang der Golfküste tägliche Schauer und Gewitter vorhergesagt sind. Weiter im Landesinneren drohen Schwergewitter mit Hagel, Sturmböen und sogar lokaler Tornadogefahr. Die Meteorologen betonen, dass diese Bedingungen das Wetterprofil der gesamten Veranstaltung prägen werden und die Organisation vor logistische und sicherheitstechnische Aufgaben stellen.

Das Muster, das sich abzeichnet, ist ein Mix aus heißen, trockenen Phasen im Südwesten und feuchten, stormreichen Perioden in den tropischen Regionen wie Florida und an der mexikanischen Golfküste. So kann es vorkommen, dass ein Spiel am Nachmittag von starken Regenschauern unterbrochen werden muss, während die Temperaturen gleichzeitig um die 25 Grad Celsius erreichen, was in den betroffenen Gebieten noch als moderat gilt





BILD / 🏆 82. in DE We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Weltmeisterschaft 2026 Wetterwarnungen Gewitter Tornadogefahr Hitze

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Nördlinger Mess 2026: Programm, Öffnungszeiten und BierpreiseDie Nördlinger Mess 2026 bietet Fahrgeschäfte, Marktstände, ein neues Weindorf statt des Weinzelts, niedrigere Bierpreise und ein Festprogramm mit Festzug und Preisschafkopfen.

Read more »

Bauer sucht Frau International 2026: Übertragung und Wiederholung im TV und StreamInformationen zur Übertragung und Wiederholung von "Bauer sucht Frau International" im TV und Stream, einschließlich der Sendetermine, Verfügbarkeit im Stream und Abo-Varianten.

Read more »

WOCHENVORSCHAU: Termine bis 19. Juni 2026FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine bis Freitag, den 19. Juni --------------------------------------------------------------------------------------- MONTAG, DEN 8. JUNI TERMINE

Read more »

UN-Klimasekretariat warnt vor extremer Hitze bei Fußball-WM 2026Das UN-Klimasekretariat warnt vor extremer Hitze bei der Fußball-WM in den USA, Kanada und Mexiko.

Read more »