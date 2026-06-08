Wetterchaos und soziale Spannungen vor WM‑Eröffnung in Mexiko-Stadt

Kurz vor dem Auftakt der FIFA‑WM 2026 herrscht in Mexiko-Stadt Alarmstufe Orange wegen Starkregen, Gewittern und möglichem Wirbelsturm, während gleichzeitig Lehrproteste und Sorgen um vermisste Personen die Sicherheitslage belasten.

Regen, Gewitter und sogar die Gefahr eines tropischen Wirbelsturms prägen die aktuelle Lage in Mexiko-Stadt , kurz bevor die Eröffnungsspiel der FIFA-Fußball weltmeisterschaft 2026 zwischen dem Gastgeberland Mexiko und Südafrika stattfinden soll.

In den vergangenen Tagen haben die mexikanischen Behörden wiederholt die Alarmstufe Orange ausgerufen, was die Bevölkerung verpflichtet, sich auf gefährliche Wetterbedingungen wie Starkregen, Hagel, heftige Gewitter und Böen einzustellen. Die Vorhersagen für den Eröffnungstag selbst lassen keine Besserung erkennen: intensive Regenfälle werden erwartet, und gleichzeitig könnte sich vor der Pazifikküste des Landes ein Wirbelsturm zu bilden beginnen, was die Situation weiter verkompliziert. Die Stadt, die jährlich Millionen von Besuchern anzieht, ist bereits jetzt von den Niederschlägen stark betroffen.

Straßen in vielen Stadtteilen stehen unter Wasser, und mehrere U-Bahn‑Linien wurden temporär gesperrt. An manchen Stationen musste der Betrieb komplett eingestellt werden, weil die Zugänge überflutet waren. Die lokalen Behörden haben die Bevölkerung mehrfach dazu aufgerufen, überflutete Wege zu meiden, besonders bei Fahrten mit dem Auto oder öffentlichen Verkehrsmitteln erhöhte Vorsicht walten zu lassen und sich über aktuelle Verkehrsmeldungen zu informieren.

Inzwischen hat sich das Bild einer verregneten Metropole mit stockenden Mobilitätsangeboten festgesetzt, obwohl das Stadtbild normalerweise für sonnige Sommerabende berühmt ist. Zusätzlich zu den meteorologischen Herausforderungen gibt es erhebliche soziale Spannungen, die die Organisatoren der WM beschäftigen. Seit mehreren Wochen protestieren Lehrkräfte in ganz Mexiko gegen ein umstrittenes Rentenreformpaket, das sie als unfair empfinden. Die Demonstrationen haben bereits zu Blockaden von Hauptverkehrsadern geführt, und es wird befürchtet, dass Lkw‑Fahrer und landwirtschaftliche Betriebe weitere Durchsätze verhindern könnten.

Parallel dazu haben Familien von über 130.000 vermissten Personen angekündigt, die Eröffnungszeremonie zu nutzen, um auf das Schicksal ihrer Angehörigen aufmerksam zu machen. Diese gesellschaftlichen Spannungen erhöhen das Risiko von Unruhen während der Spiele, was die Sicherheitsbehörden vor eine doppelte Aufgabe stellt: sowohl die Wettergefahren als auch mögliche Proteste im Blick zu behalten. Trotz all dieser Unsicherheiten laufen die Vorbereitungen für das sportliche Großereignis mit voller Kraft weiter.

Das ikonische Aztekenstadion wird am Donnerstag bereits am Vormittag seine Pforten öffnen, um Fans aus aller Welt zu empfangen. Vor dem Anstoß des ersten Spiels ist eine groß angelegte Eröffnungsfeier geplant, bei der unter anderem die internationale Popikone Shakira den offiziellen WM‑Song darbieten wird. Die diesjährige Weltmeisterschaft, die als größte in der Geschichte des Fußballs gekennzeichnet ist, wird mit 48 teilnehmenden Mannschaften und insgesamt 104 Spielen ausgetragen. Die Spiele finden vom 11.

Juni bis zum 19. Juli in 16 Städten Nordamerikas statt, wobei die Infrastruktur rund um die Austragungsorte trotz der widrigen Wetterbedingungen weitgehend bereitsteht. Die Organisatoren hoffen, dass die sportlichen Highlights die widrigen Umstände überlagern und ein unvergessliches Sommermärchen für die Millionen von Zuschauern schaffen, die sich auf das Turnier freuen





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