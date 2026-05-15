Wetterprognose: Kältesprünge und Graupel gewitter bleiben, aber milder und sonniger Wochenende bevorsteht

Die Temperaturen steigen in der nächsten Woche, aber es bleibt kühl. Es gibt Schauer und Graupel gewitter, aber sie werden deutlich weniger.

Wann ist endlich Schluss mit Kälte , Wind und Regen ? Am heutigen Freitag noch nicht, sagen die Wetter experten. Dafür wird’s am Wochenende wieder milder und der Regen deutlich weniger.

Nächste Woche klettern die Temperaturen langsam nach oben – für Pfingsten deutet sich sogar der Frühsommer an! sind weitere Schauer und im Bergland Graupelgewitter unterwegs. Die Temperaturen bewegen sich deutschlandweit zwischen 11 und 16 Grad, im Osten wird es noch etwas wärmer – bis zu 18 Grad.

Allerdings kann es in der Nacht zum Samstag im Bergland noch mal Bodenfrost geben. nimmt gerade erst wieder Fahrt auf! Am Samstag werden tagsüber 14 bis 19 Grad erwartet. Klimatologe Dr. Karsten Brandt zu BILD: „Schauer und Gewitter wird es weiterhin geben, aber sie werden deutlich weniger.

" Am Sonntag soll es dann noch wärmer werden. "Der Trog zieht ostwärts ab, ein Zwischenhoch baut sich auf, die Strömung dreht langsam auf Süd. Damit kommen wir verbreitet auf 16 bis 21 Grad, in den begünstigten Lagen am Oberrhein, in Rheinhessen, der Pfalz und am Main an die 22 Grad. Sommer ist das aber noch nicht.

Es ist ein Übergang," erklärt Jung. Trotzdem wird das Wetter deutlich fühlbar besser. Dr. Brandt: „Wir sprechen von 6 bis 9 Sonnenstunden am Sonntag. Aktuell haben wir etwa 3 Stunden Sonne.

Also werden es doppelt oder sogar dreimal so viel.

" Laut den Experten ist in der nächsten Woche Saharastaub zu erwarten. "Die Modellrechnungen zeigen bis Samstag noch keinen massiven Staubtransport über. Erst mit der Drehung der Strömung auf Süd ab Sonntag könnte Wüstenstaub allmählich nach Mitteleuropa gelangen, stärker tatsächlich erst zu Beginn der neuen Woche," sagt Jung. Ist der Staub gefährlich?

Der Diplom-Meteorologe gibt Entwarnung: Meist würde er nur in 2 bis 5 Kilometern Höhe transportiert und uns deshalb am Boden gar nicht erreichen. Wir würden nur einen milchigen Himmel und intensivere Sonnenauf- und Untergänge wahrnehmen. Einzig durchund Menschen mit Atemwegs- oder Herz-Kreislauf-Erkrankungen empfindlicher reagieren. Für die große Mehrheit gilt: einfach den fotogenen Himmel genießen.

" Dr. Brandt ergänzt: „Allergiker haben jetzt sogar eine gute Zeit. Die Luft ist quasi pollenfrei!

" In der neuen Woche steigen die Temperaturen schrittweise. Ab Dienstag sollen es in ganz Deutschland 20 bis 24 Grad werden, am Donnerstag und Freitag bis zu 25 Grad. Dr. Brandt: „Wer auf Pfingsten gesetzt und sich für das nächste Wochenende freigenommen hat, der hat Glück! Da sieht die Prognose viel besser aus!

" Laut aktueller Berechnungen sind bis zu 30 Grad drin. " Bestätigt sich dieser Trend, dürfen wir tatsächlich von einem nachhaltigen Frühsommer-Durchbruch sprechen – allerdings mit dem typischen Risiko eingelagerter Höhentiefs und kräftiger Niederschläge. Diplom-Meteorologe und Klimaexperte bei Online-Portal und der App wetter.net. Er ist Geschäftsführer bei Q-met und betreibt einen YouTube-Kanal, auf dem er täglich das aktuelle Wetter vorstellt. promovierte an der Universität Duisburg-Essen im Bereich der Klimatologie zum Doktor der Naturwissenschaften.

Er verfasste mehrere Bücher zum Thema Wetter und ist außerdem Gründer und Geschäftsführer des Portals Donnerwetter.de





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