Tiefdruckeinfluss bringt Regen im Süden, gefolgt von Kälteeinbruch und ersten Schneeflocken. Experten warnen vor Nass-Schnee-Lawinen in den Bergen.

Erste Schneeflocken fallen bereits auf dem Brocken im Harz, wo aus wenigen Flocken sogar kleine Schneemänner entstehen können. Dieser winterliche Vorgeschmack ist Teil eines dynamischen Wetterumschwung s, der die deutschen Mittelgebirge erreicht. Während es im Norden bisher mild bleibt, kündigt sich für den Süden ein signifikanter Wechsel der Wetterlage an. Die meteorologische Entwicklung zeigt deutlich, wie schnell sich Bedingungen von mild auf winterlich wandeln können.

Temperaturunterschiede zwischen Nord und Süd

Aktuell herrscht eine extreme polare Temperaturen-Differenz zwischen den verschiedenen Regionen Deutschlands. Am Oberrhein dürfen Temperaturen bis zu 17 Grad Celsius gemessen werden, lokal sind sogar 18 Grad möglich. Im krassen Gegensatz dazu bleibt es im Norden des Landes mit maximal 4 Grad deutlich kühl. Dieser Temperatur-Spagat von knapp 15 Grad schafft eine instabile atmosphärische Konstellation, die als Treiber für die kommende Wetterentwicklung fungiert.

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Die meteorologische Situation wird durch einen starken Tiefdruckeinfluss bestimmt, der über das Land zieht. Dieser Druckbereich sorgt dafür, dass Schauer auf Schauer folgen und das Wetter insgesamt nass und trüb bleibt. Vor allem in den gebirgigen Lagen ist der Wind dabei stürmisch, was die gefühlte Temperatur zusätzlich senkt. Die Bedingungen sind somit eher rau als winterlich friedlich.

Regenmengen im Süden vorerst dominant

Bevor die Temperaturen signifikant sinken, steht der Süden vor einer Herausforderung durch hohe Niederschläge. Vom Schwarzwald über den Odenwald und die Ostalb bis hin zum Allgäu fallen bis Freitag zwischen 60 und 90 Liter Regen pro Quadratmeter. In den typischen Staulagen des Schwarzwalds können die Werte sogar zwischen 100 und 150 Liter pro Quadratmeter liegen.

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Experten wie Jung warnen davor, dass dieser Regen in den höheren Lagen mit Schnee vermischt wird. In den Hochlagen der Mittelgebirge mischen sich bereits erste Schneeflocken unter den anhaltenden Regen. Diese Kombination aus Nässe und Kälte erhöht das Risiko für Nass-Schnee-Lawinen, was für Wanderer und Skifahrer in den Bergen zu einer ernstzunehmenden Gefahr wird. Die Sicherheit in den Bergen muss daher priorisiert werden.

Kälteeinbruch und erste Nachtfrostperioden

Nach der nassen Phase im Süden zieht Kälte in nahezu jede Ecke Deutschlands vor. Die Tagestemperaturen fallen auf Werte zwischen 5 und 11 Grad, tagsüber sind kaum mehr als 4 bis maximal 10 Grad in begünstigten Lagen erreichbar. Mit der Zunahme der Kälte kehrt auch der Nachtfrost in die Landschaften zurück. Das Thermometer kann nachts auf minus 2 Grad absinken.

Am Morgen muss erstmals wieder mit Reif oder einer leichten Bereifung der Straßen gerechnet werden. Dies erfordert von Verkehrsteilnehmern erhöhte Aufmerksamkeit, insbesondere in den frühen Morgenstunden. Die Wetterlage entwickelt sich somit schrittweise in Richtung einer winterlicheren Konfiguration, auch wenn der Winter noch nicht offiziell eingesetzt hat.

Wetterentwicklung bis zum Wochenende

Bis zum Wochenende ist die weitere Entwicklung durch Schnee und Nachtfrost gekennzeichnet. Die Kälte kriecht dabei in so ziemlich jede Ecke des Landes vor, was eine landesweite Veränderung der Wettersymbole bedeutet. Deutschland wird jedoch noch nicht vollständig in eine Winterwelt verwandelt, da einige Schneeflocken zwar bis ins Flachland möglich sind, aber wahrscheinlich nicht liegen bleiben werden.

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Die aktuelle Wetterprognose zeigt, dass die Natur einen Übergangsprozess durchläuft. Vom milden Wind im Norden zu den ersten weißen Flecken im Harz ist ein schneller Wandel erkennbar. Die kommenden Tage testen die Anpassungsfähigkeit an wechselhafte Bedingungen, während der Süden zunächst mit der Bewältigung der hohen Regenmengen konfrontiert ist. Die Vorhersage bleibt dynamisch und erfordert ständige Beobachtung der lokalen Entwicklungen.