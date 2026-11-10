Wetterumschwung: Schnee und Glätte in Ostdeutschland, dann Kälte

DWD warnt vor Glätte und Nebel in Sachsen. Meteorologen sehen kurzzeitig Schnee, bevor polare Luft für Temperaturen unter null Grad und Regen sorgt.

Der Deutsche Wetterdienst (DWD) hat in mehreren Regionen Deutschlands vor winterlichen Bedingungen gewarnt, die zu gefährlicher Glätte und dichtem Nebel führen können. Besonders betroffen sind Sachsen, Sachsen -Anhalt und Thüringen, wo die Temperaturen im Laufe der Nacht und am frühen Morgen stark absanken. Meteorologe Tobias Reinartz präzisierte gegenüber BILD, dass es sich bei den aktuellen Niederschlägen um ein kurzes Schnee gastspiel handele, das bereits wieder abziehe.

Kurzes Schnee-Gastspiel in den Ostregionen

Die Niederschläge in den frühen Morgenstunden betraten vor allem das Erzgebirge bis hin zur Lausitz die Bühne. Dort bildete sich vereinzelt Glätte durch gefrierenden Sprühregen oder nassen Schnee, was die Verkehrssicherheit massiv beeinträchtigte. Reinartz erklärte, dass das Tiefdruckgebiet, das für die Erscheinung in den höheren Luftschichten verantwortlich war, bereits wieder abgezogen ist. Die Frage sei nicht gewesen, ob etwas niedergeht, sondern wie kräftig der Schneefall wird und ob er liegen bleibt.

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Autofahrer in Regionen wie Sieversdorf in Brandenburg dokumentierten die Lage auf der Online-Plattform X. Ein Foto zeigte den ersten Schnee auf einer Windschutzscheibe, während Nutzer im Osten Brandenburgs bestätigten, dass neben gefährlichem gefrierendem Regen lokal auch Schnee fiel. Diese kurzen Phasen erfordern von den Verkehrsteilnehmern höchste Vorsicht, da die Sichtverhältnisse und die Haftung auf der Fahrbahn schnell kritisch werden können.

Milderer Trend vor polarem Kaltlufteinbruch

Diplom-Meteorologe Dominik Jung bestätigte, dass die milden Temperaturen vorerst anhalten. Am Mittwoch setzt an den Alpen Föhn ein, wodurch die Temperaturen im Südwesten auf bis zu 14 Grad klettern. Am Donnerstag sind sogar 15 Grad am Oberrhein und an den Alpen möglich. Jung warnte jedoch davor, sich zu früh über das Ende des Herbstes zu freuen, da von Westen weiterhin dicke Regenwolken durch das Land ziehen.

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Der YouTube-Kanal Kachelmannwetter kündigte an, dass am Alpenrand ein paar Flocken sogar bis in die Täler hinunter möglich sein könnten. Die Schneefallgrenze kann in den Berglagen, insbesondere in den Alpen, unter 1000 Meter fallen, wenn Ende der Woche deutlich kühlere Luft aus dem Norden einströmt. Für die restlichen Mittelgebirge bleibt die Lage jedoch vorerst stabil, sodass die Schneeschippe in den kommenden Tagen nicht benötigt wird.

Polare Luft sorgt für Tiefstwerte und Nässe

Am Wochenende übernimmt der hohe Luftdruck das Wettergeschehen, was die Situation vorerst beruhigt. In der Nacht zum Freitag endet jedoch die Phase der milden Tagestemperaturen. Polare Meeresluft strömt aus dem Nordwesten ins Land, wodurch die Temperaturen tagsüber auf lediglich 4 bis 10 Grad absinken. Im höheren Bergland geht der Regen dabei in Schnee über, was die Bedingungen in den alpinen Regionen verändert.

Die Nacht zum Samstag verspricht die kälteste Phase des aktuellen Wetterumschwungs. Dominik Jung warnt vor Temperaturen von bis zu minus 6 Grad. Dies führt besonders für Autofahrer zu einer gefährlichen Glätte auf nassen Straßen und Brücken. Wer weiterhin auf Schnee außerhalb der hohen Berge hofft, muss sich gedulden, da Reinartz bestätigt, dass in den bisherigen Prognosen nichts in Sicht ist.