Wettervorhersage für den WM-Start in Deutschland

Die Wetterexperten gehen davon aus, dass das Wetter in Deutschland beim Public Viewing der WM stark wechselhaft sein wird. Für Dienstag sind Regenschauer angesagt und auch für die kommenden Tage wird es nass bleiben.

Wetter experten gehen davon aus, dass das Wetter in Deutschland beim Public Viewing der WM stark wechselhaft sein wird. Für Dienstag sind Regen schauer angesagt und auch für die kommenden Tage wird es nass bleiben.

Die Temperaturen werden am Dienstag nur zwischen 15 und 21 Grad betragen und es wird stark wolkenverhangen sein. Am Alpenrand gibt es bis in die Nacht kräftige Schauer und es wird frisch und stellenweise windig. Im Norden, besonders in Küstennähe, sind einzelne kräftige Gewitter mit stürmischen Böen und sogar Hagel erwartet. Der Klimatologe Dr. Karsten Brandt rät dazu, eine Regenjacke und einen Regenschirm mitzunehmen.

Zwischendurch ist es bei allem Regen und Wind auch immer mal wieder sonnig. Das Wetter am Donnerstagabend und dem Eröffnungsspiel bleibt durchwachsen. Zum Wochenende hin wird es jedoch deutlich wärmer. Am Samstag soll es von Südwesten bis zur Mitte im Tagesverlauf zunehmend freundlich oder sonnig und trocken sein.

Höchstwerte zwischen 19 und 27 Grad sind zu erwarten. Im Süden ist es im Gegensatz zum Norden meist sonnig und trocken. Der erste Trend zeigt bereits in einzelnen Gebieten Höchsttemperaturen von 28 bis 30 Grad an





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