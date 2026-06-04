Wetterwarnung: Am Donnerstag macht das Wetter Krach

Der Deutsche Wetterdienst (DWD) hat eine Wetterwarnung für den Donnerstag ausgesprochen. Sogar Tornados sind möglich. Der Wind dreht zum tosenden Sturm auf und schweren Sturmböen mit Windgeschwindigkeiten bis 100 km/h sind nicht ausgeschlossen.

Am Donnerstag macht das Wetter Krach. Der Wind dreht zum tosenden Sturm auf. Sogar Tornado s sind möglich. Blitze zucken, Donner grollen.

Und Wolken formen bizarre Gebilde - das wird ein erster DONNERstag. Wer kann, bleibt am besten zu Hause. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) warnt vor schweren Sturmböen mit Windgeschwindigkeiten bis 100 km/h. In den Höhenlagen der Mittelgebirge wird ein stürmischer Wind zur Gefahr.

Viele Bäume tragen schon Blätter und bieten den Böen eine große Angriffsfläche. Immer wieder stürzen in solchen Situationen ganze Bäume um oder es brechen große Äste ab. Etwa auf dem Brocken im Harz oder auf dem Kahlen Asten im Rothaargebirge (Hochsauerlandkreis) ist Vorsicht geboten. Wanderungen sollten trotz des Feiertags in sechs Bundesländern (Fronleichnam) verschoben werden.

In der Nordhälfte kann es noch kurze Gewitter geben. Die Höchstwerte erreichen 15 bis 21 Grad. Dazu weht ein mäßiger, an der Nordsee auch teils böiger Westwind. Am Wochenende soll es im Südwesten weiter regnen.

Auch Gewitter sind nicht ausgeschlossen. Sonst wird es laut Vorhersage heiter bis wolkig und weitgehend trocken. Noch einmal steigen die Temperaturen auf bis zu 25 Grad. Am Sonntag wird eine Abkühlung auf 14 bis 8 Grad erwartet





BILD / 🏆 82. in DE We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Wetterwarnung Sturm Tornado Deutscher Wetterdienst DWD

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Der Sound der Sehnsucht: So war der Auftritt von Element of Crime im Ulmer ZeltNach zwei vergeblichen Anläufen klappt es endlich mit dem Konzert von Element of Crime im Ulmer Zelt. Die Indie-Rockband bietet ihren rund 1000 Fans das volle Programm.

Read more »

ER ist der beliebteste deutsche Nationalspieler!Laut der Umfrage ist der Fußballer das größte Vorbild, der liebste Trinkkumpan und zugleich der attraktivste.

Read more »

Preiswerte E-Autos für den StadtverkehrEine Auswahl an günstigen E-Autos für den Stadtverkehr. Der Dacia Spring electric, der Citroën C3, der Hyundai Inster, der Fiat Grande Panda, der Renault 5 E-Tech, der Citroën C3, der Renault Twingo E-Tech, der Opel Corsa electric, der Kia EV2 und der Fiat 500e sind einige der günstigen E-Autos für den Stadtverkehr.

Read more »

Der reichste Mensch der Welt: Elon Musk soll nach Börsengang der größte Vermögenswert der Geschichte habenElon Musk soll nach Börsengang der größte Vermögenswert der Geschichte haben. Das Unternehmen SpaceX soll mit einem Ausgabepreis von 135 Dollar eine Gesamtbewertung von nahezu 1,765 Billionen Dollar anstreben.

Read more »