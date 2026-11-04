Wetterwarnung Deutschland: Kälte, Nebel und erste Frostgefahr im November

Das Novemberwetter in Deutschland bleibt trüb und kalt. DWD warnt vor frostigen Temperaturen, dichtem Nebel und stürmischem Wind. Ein Umbruch mit Regen nähert sich.

Das Wetter in Deutschland wird durch eine trübe und ungemütliche Atmosphäre bestimmt, die den November fest im Griff hat. Die aktuellen Temperaturen liegen tagsüber nur bei etwa zehn Grad Celsius, was ein stilles Frösteln auslöst. Derzeit bleibt es überwiegend trocken, doch diese Stabilität ist nur von kurzer Dauer und gibt bald einem dynamischen Umschwung den Rang.

Aktuelle Wetterlage und Windverhältnisse

Das Deutsche Wetterdienst (DWD) meldet schwachen bis mäßigen Wind, der primär aus östlichen Richtungen weht. Dieser Wind verstärkt die gefühlte Kälte erheblich und macht die Ohren sowie Nase schmerzhaft, wenn man sich länger im Freien aufhält. Besonders im Bergland und in höheren Lagen des Bayerischen Waldes sowie der Alpen ist mit stark böigem Wind zu rechnen. Dort kann die Windgeschwindigkeit zeitweise sogar stark anhalten.

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Obwohl eine langsame Auflösung des Nebels in manchen Regionen für freundliche Abschnitte sorgt, die teils länger sonnig sein können, dominiert weiterhin eine neblige und trübe Decke über weiten Teilen des Landes. Der Himmel bleibt grau, und die Sonnenaussichten sind begrenzt, was die Laune vieler Menschen beeinträchtigt.

Temperaturverfall und Warnung vor Glatteis

Die Temperaturen werden in den nächsten Tagen drastisch einbrechen und auf Werte zwischen zwei und minus drei Grad Celsius absinken. Dort, wo die Wolken in der Nacht abreisen und sich der Himmel klärt, können die Temperaturen sogar bis auf minus fünf Grad fallen. Diese extremen Werte stellen eine ernsthafte Gefahr für den Straßenverkehr dar, da sich Glätte bilden kann.

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Experten warnen Autofahrer eindringlich vor den morgendlichen Bedingungen. Die Scheiben der Fahrzeuge sind oft mit einer dicken Schicht aus Raureif oder Eis bedeckt, was das Sichtfeld massiv einschränkt. Das Schaben der Scheiben ist morgens an vielen Orten unerlässlich, um die Fahrtauglichkeit des Wagens wiederherzustellen. Dies erhöht das Unfallrisiko signifikant.

Zukünftige Wetterentwicklung und Ausblick

Für das kommende Wochenende gibt es nur geringe Hoffnung auf eine deutliche Verbesserung. Zwar sind bis zu dreizehn Grad möglich, doch dies ändert nichts an der grundlegenden Kältephase. Die Nacht bringt jedoch einen Wendepunkt: Wolken ziehen von Südwesten heran und bringen teils kräftige Regengüsse mit sich. Am Oberrhein kann es dadurch bis zu sechzehn Grad mild werden.

Laut dem YouTube-Kanal Kachelmannwetter könnte sich nächste Woche tatsächlich etwas tun, auch wenn eine meteorologisch exakte Vorhersage schwierig bleibt. Der Übergang zwischen dem typisch novembigrauen Himmel und golden-sonnigen Tagen ist derzeit nur wenige Kilometer entfernt. Winterfans müssen sich indes noch gedulden, da der meteorologische Winteranfang erst am ersten Dezember zweiundzwanzig beginnt. Dennoch deuten die aktuellen Trends auf einen frühen und harten Wintereinbruch hin.