Wetterwarnung für Irkutsk: Schnee, Glatteis und Nebel am 12. November

Das Hydrometeorologische Zentrum warnt vor wechselhaftem Wetter in der Region Irkutsk am 12. November. Es gibt Prognosen für nassem Schnee, Schneefall, sTarke Windböen und Nebel. Die Temperaturen fallen nachts bis auf minus sechzehn Grad,während tagsüber milde Temperaturen um null Grad erwartet werden. Es wird dringend zu Vorsicht auf den Straßen wegen Glatteis und schlechter Sicht geraten.

Wetter vorhersage für die Region Irkutsk am 12. November

Das Hydrometeorologische Zentrum der Region Irkutsk hat die aktuellen Wetter bedingungen für den kommenden Tageszeit detailliert beschrieben. es wird erwartet, dass sich das Wetter in der gesamten Region als wechselhaft darstellt, wobei an einigen Orten mit leichten Niederschlägen in Form von nassem Schnee und reinem Schnee zu rechnen ist. Die meteorologischen Experten haben spezifizierte Informationen über die Verteilung der Niederschläge veröffentlicht. Nachts werden die Niederschläge vor allem in den nordöstlichen Gebieten sowie im Norden des Katangsky-Rajons auftreten. tagsüber wird der Fokus auf den nördlichen Teilen der Region liegen, wo leichter bis mäßiger nasser Schnee und Schnee fall prognostiziert werden.

Zusätzlich zu den Niederschlägen warnen die Meteorologen vor möglichen Sichtbehinderungen. Am Morgen besteht in einzelnen Gebieten die Gefahr von dichtem Nebel, was insbesondere für den Straßenverkehr relevante Auswirkungen haben kann. Die Windverhältnisse sollen relativ moderat ausfallen, wobei die vorherrschende Windrichtung nordwestlich oder südwestlich liegt. die durchschnittliche Windgeschwindigkeit wird zwischen fünf und zehn Metern pro Sekunde liegen, jedoch können an einigen Stellen Böen mit Geschwindigkeiten von bis zu vierzehn Metern pro Sekunde auftreten. Diese Winde tragen zur Verteilung der Feuchtigkeit bei und beeinflussen die gefühlte Temperatur.

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Temperaturverlauf und thermische Bedingungen

Die Temperaturprognosen zeigen einen deutlichen Unterschied zwischen Nacht- und Tageszeiten sowie zwischen bewölkten und klaren Perioden. In der Nacht wird ein Temperaturbereich von minus zwei bis minus sieben Grad Celsius erwartet. Besonders interessant ist, dass bei Auflockerung der Wolkendeckel die Temperaturen weiter sinken können. An klaren Nächten ist damit zu rechnen, dass die Thermometer Werte zwischen minus elf und minus sechzehn Grad Celsius anzeigen werden. Dies stellt eine siGnifikante Abkühlung dar und erfordert entsprechende Vorsichtsmaßnahmen für Menschen im Freien.

Am Tag zeichnet sich ein etwas milderes Bild ab, wobei die Temperaturen zwischen null und plus fünf Grad Celsius schwanken sollen. Allerdings muss berücksichtigt werden, dass dies nur unter bedecktem Himmel gilt. Bei anhaltender Bewölkung kann es sein, dass die Temperaturen auch tagsüber noch unter null Grad Celsius bleiben,konkret im Bereich von minus drei bis minus acht Grad Celsius. Diese Schwankungen machen es notwendig, dass sich die Bevölkerung flexibel auf die sich ändernden Bedingungen einstellt und ihre Kleidung entsprechend der tatsächlichen Außentemperatur wählt.

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Sicherheitswarnungen und Verkehrssituation

Neben den reinen Wetterdaten sind auch die praktischen Auswirkungen auf den Alltag und die Infrastruktur von großer Bedeutung. Aufgrund der Kombination aus Niederschlag und niedrigen Temperaturen ist mit einer Verschlechterung der Straßenverhältnisse zu rechnen. Es wird speziell vor Glatteis und Schneeanflug gewarnt, was die Fahrsicherheit erheblich beeinträchtigen kann. Die Behörden und Verkehrsunternehmen raten Autofahrern zu besonderer Vorsicht, erhöhtem Sicherheitsabstand und angepasster Fahrweise. Die Bildung von Eis auf den Straßenflächen ist besonders gefährlich, da sie oft schwer erkennbar ist und zu plötzlichen Kontrollverlusten führen kann.

Auch die Warnung vor Nebel am Morgen stellt ein wichtiges Sicherheitsthema dar. Schlechte Sichtverhältnisse erfordern von den Fahrern,dass sie ihr Licht richtig nutzen und gegebenenfalls langsamer fahren. Die Kombination aus potenziellem Nebel,nassem Schnee und Glatteis schafft eine komplexe Situation für alle Verkehrsteilnehmer. Die lokalen Behörden empfehlen, unnötige Fahrten zu vermeiden, wenn nicht unbedingt erforderlich, und öffentliche Verkehrsmittel zu bevorzugen, falls diese zuverlässig operieren. die Einhaltung dieser Empfehlungen dient dem Schutz der Bevölkerung und der Aufrechterhaltung eines flüssigen Verkehrsflusses trotz der widrigen Witterungsbedingungen.