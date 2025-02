Wetterwarnung: Glättegefahr in Deutschland

Das Wetter in Deutschland bleibt kalt und nass. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) warnt vor gefrierendem Regen und Glättegefahr, insbesondere in Niedersachsen. Die Temperaturen liegen in vielen Regionen unter dem Gefrierpunkt.

Das Wetter in Deutschland bleibt kalt, nass und winterlich. In Teilen Deutschland s sorgt am Dienstag gefrierender Regen für Glätte . Der Deutsche Wetter dienst ( DWD ) warnt vor gefährlichen Straßenverhältnissen, besonders in Niedersachsen. Dort sind Niederschläge bei maximal zwei Grad plus zu erwarten – der Regen wird auf den eiskalten Straßen gefrieren. Auch in Baden-Württemberg, Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen kann es glatt werden.

Die Temperaturen liegen meist zwischen 0 und minus 5 Grad, an Oder und Neiße bis minus 7 Grad. Tagsüber gibt es in exponierten Hochlagen, eventuell auch lokal im Nordosten, leichten Dauerfrost sowie in den Hochlagen der zentralen und östlichen Mittelgebirge warnen die Experten bis in die Nacht zu Mittwoch zudem vor Sturm- und Windböen.





