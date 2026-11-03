Wetterwechsel im November: Hochdruckgebiet Klaus bringt Sonnenaussichten

Das Hochdruckgebiet Klaus löst die neblige Phase in Deutschland auf. Besonders im Südwesten und Westen steigt die Wahrscheinlichkeit für Sonnenstunden, während der Norden weiterhin grau bleibt.

Der deutsche Herbst präsentiert sich in diesen Tagen an vielen Orten von seiner ungemütlichsten Seite. Grau, trüb und neblig dominieren das Bild in weiten Landesteilen. Dennoch gibt es Lichtblicke am Horizont. Das Hochdruckgebiet Klaus übernimmt zunehmend die Kontrolle über das Wettergeschehen. Dadurch rückt Regen in weiten Teilen als Hauptthema in den Hintergrund. Stattdessen liegt vielerorts eine beständige Hochnebeldecke über der Landschaft.

Metaphysische Ursachen für die Nebelschwaden

Die hartnäckige Trübung ist auf feuchte Luftschichten zurückzuführen, die sich nach den vergangenen Regentagen in den unteren Atmosphärenbereichen festgesetzt haben. Diese Feuchtigkeit wirkt wie ein Deckel auf die kältere Luft direkt am Boden. Die Kombination aus feuchter Bodenluft und wärmerer Luft darüber verhindert den Austrieb der Nebelschwaden. Besonders betroffen sind Flusstäler, Senken sowie das Alpenvorland. Die Höhe der Nebeldecke und die aktuellen Windverhältnisse bestimmen maßgeblich, ob sich die Wolkendecke lichtet oder ob Gipfel einzelner Berge hindurchragen.

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Regionale Unterschiede bei der Sonneneinstrahlung

Nicht alle Bundesländer müssen den Dienstag im Novembergrau verbringen. Im Westen und Südwesten des Landes verbessern sich die Aussichten deutlich. Im Rheinland, im Saarland, in der Pfalz, am Oberrhein und im Rhein-Main-Gebiet kann die Sonne durch die Wolkendecke dringen. Diplom-Meteorologe Dominik Jung erklärt, dass dort freundliche Abschnitte und örtlich sogar mehrere Sonnenstunden möglich sind. Im Gegensatz dazu stehen die Chancen im Alpenvorland, entlang der Donau, in weiten Teilen Bayerns und in Sachsen deutlich schlechter. Auch im Norden und Nordwesten bleibt die Bewölkung oft geschlossen.

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Temperaturverteilung und Windverhältnisse

Die Temperaturen bewegen sich aktuell zwischen vier und elf Grad Celsius. Am kühlsten bleibt es im Voralpenland, während es in Schleswig-Holstein, im Emsland und am Niederrhein wärmer ist. Auch an der niederländischen Grenze klettern die Werte nach oben. Martin Jonas vom Deutschen Wetterdienst bestätigt diese Verteilung. Im Hochschwarzwald ist aufgrund der Höhenlage sogar Sonne möglich. Allerdings pfeift dort ein kräftiger Ostwind mit teilweise stürmischen Böen. Im November hat die Sonne schlicht nicht mehr genug Kraft, um die feuchte Schicht vollständig zu durchdringen.

Prognose für das weitere Wochenverlauf

Die gute Nachricht für die Bevölkerung ist, dass sich die Wetterlage im Laufe der Woche verbessert. Laut Informationen des YouTube-Kanals Kachelmannwetter steigen die Chancen auf Sonnenschein deutlich an. Für Donnerstag und Freitag werden größere Abschnitte mit direkter Sonneneinstrahlung prognostiziert. Dies bedeutet, dass die neblige Phase langsam endet und das Wetter insgesamt freundlicher wird. Verbraucher und Outdoor-Aktivitäten können sich auf diese Verbesserung einstellen, während in den besonders nebelanfälligen Regionen wie dem Alpenvorland weiterhin mit eingeschränkter Sicht zu rechnen ist.