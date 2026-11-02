Deutschland erlebt kalte Nächte, Nebel und Frost. An den Tagen kommt die Sonne durch, besonders am Donnerstag. Experten warnen vor Glätte auf den Straßen.

Deutschland blickt in eine graue und zunehmend kalte Woche hinein. Nachts ist mit Frost zu rechnen, während Autofahrer morgens mit Nebel und vereisten Scheiben kämpfen müssen. Dazwischen kann sich die Sonne jedoch immer wieder durchsetzen, wobei es in einigen Regionen Deutschlands besonders schön wird. Dieser Wechsel zwischen Sonnenschein und Bewölkung wird durch ein kräftiges Hochdruckgebiet verursacht, das sich von Großbritannien in Richtung Skandinavien verlagert. Es hält die Tiefdruckgebiet e vom Atlantik weitgehend auf Abstand, wodurch große Regenmengen in der neuen Woche erst einmal kein Thema darstellen. Stattdessen entscheidet der Nebel vielerorts darüber, ob der Tag grau oder sonnig verläuft.

Meteorologische Analyse und Temperaturverteilung

Im Südosten zeigen sich zeitweise Lücken in der Wolkendecke, während die Höchstwerte zwischen vier und zwölf Grad liegen. Am wärmsten ist es im Nordwesten, im südlichen Bergland bleibt es deutlich kühler, wie Diplom-Meteorologe Dominik Jung im Alter von 49 Jahren erklärt. Das Hochdruckgebiet gewinnt immer mehr an Einfluss, doch Hochdruck bedeutet im November längst nicht automatisch strahlenden Sonnenschein. In Flusstälern und Niederungen können sich zäher Nebel und Hochnebel bilden, unter der grauen Schicht bleibt es kühl und klamm. Vereinzelt kann auch etwas Nieselregen herunterkommen, was die Sichtverhältnisse zusätzlich erschwert.

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Auflösung des Nebels und Sonnenaufkommen

Ganz anders sieht es dort aus, wo die Sonne den Nebel knackt. Wer Glück hat und der Nebel sich auflöst, bekommt richtig schönen Novembersonnenschein zu Gesicht. Die besten Chancen auf Sonnenschein gibt es im Westen und Südwesten sowie oben auf den Bergen. Die Temperaturen liegen von Dienstag bis Freitag zwischen vier und elf Grad. Diplom-Meteorologe Markus Eifried vom Deutschen Wetterdienst im Alter von 44 Jahren erklärt, dass der Donnerstag in den nächsten Tagen am schönsten sein wird. In vielen Teilen Deutschlands taucht dann die Sonne auf, was eine willkommene Abwechslung zur winterlichen Kälte bietet.

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Vorsicht bei Glätte und Nebel

Bei länger klarem Himmel fallen die Temperaturen nachts auf null bis minus zwei Grad, in geschützten Lagen sind sogar minus drei Grad möglich. Autofahrer müssen morgens wieder mit vereisten Scheiben und örtlich Glätte rechnen, zudem kommt die Nebelgefahr mit teils sehr schlechter Sicht hinzu. Es wird dringend geraten, unbedingt einen Eiskratzer ins Auto zu legen und vorsichtig zu fahren. Trotz des Schnees in höheren Lagen in Bayern ist kein kräftiger oder flächendeckender Wintereinbruch in Sicht. Die Situation bleibt vorläufig wechselhaft, mit deutlichen Unterschieden zwischen den verschiedenen Regionen des Landes.

Zukünftige Wetterentwicklungen im November

Um den 10. und 11. November braut sich eine besondere Wetterlage zusammen, die genau beobachtet werden muss. Laut dem Youtube-Kanal Kachelmannwetter frischt der Wind bis Montag an der Nordsee im Vergleich zum Wochenende etwas auf. Dort kommt die Sonne gut durch die Wolken. Eine weiße Überraschung konnte kommen, was Besucher in den Bayerischen Alpen oder auf dem Fichtelberg im Erzgebirge erlebt haben. Diese lokalen Unterschiede zeigen, wie komplex die Wetterlage in dieser Jahreszeit ist und warum ständige Updates der Experten notwendig sind.