Wetterwechsel in Deutschland: Hoch Klaus verabschiedet sich, Regen kommt

Diplom-Meteorologe Dominik Jung beschreibt den letzten ruhigen Sonntag vor dem Sturmtief. DWD-Werte zeigen Temperaturen von 5 bis 12 Grad. Ab Montag bringt Regen den Wechsel.

Deutschland erlebt am kommenden Sonntag eine letzte Auszeit vor einem deutlichen Wetterumschwung. Das Hochdruckgebiet "Klaus" zieht langsam in Richtung Osteuropa ab, während im Rest des Landes ein klassischer Novembertag mit trüben Wolken und Nebel vorherrscht. Die ruhige Wetterlage hält an, bis ab Montag neue Regenwolken von Süden nachziehen.

Ruhiges Wetter vor dem Sturm

Diplom-Meteorologe Dominik Jung erläutert gegenüber BILD, dass der Start in weiten Teilen Deutschlands grau und mit Nebel oder Hochnebel beginnt. Das Hoch über Mitteleuropa sorgt für eine ruhige Wetterlage, hält jedoch die feuchte und kalte Luft am Boden fest. Dort, wo sich der Nebel nicht auflöst, bleibt es den ganzen Tag über trüb und kalt.

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Die Temperaturen liegen zwischen 5 und 12 Grad in Deutschland. Laut Robert Hausen vom Deutschen Wetterdienst (DWD) sind diese Werte für die Novemberzeit typisch. Dennoch kann die Sonne zeitweise durch die Wolken brechen, wie auch der YouTube-Kanal "Kachelmannwetter" für den Sonntag prognostiziert.

Regionale Unterschiede bei der Sonne

Im Laufe des Tages, speziell zum Nachmittag, steigen die Chancen auf Auflockerungen. Besonders an der Neiße und in der Oberlausitz bestehen laut DWD die besten Chancen auf freundlichere Abschnitte. Am Nachmittag kann sich die Sonne auch in Südbaden und am Oberrhein zeitweise durch die Wolken kämpfen.

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Für Bewohner in Nebelregionen empfiehlt Diplom-Meteorologe Dominik Jung, auf die Höhen auszuweichen. Auf den Mittelgebirgen ist es oft sonnig über dem Nebelmeer. Im Nordwesten, vor allem in Nordseenähe, bleibt es dagegen meist grau, zum Teil mit etwas Sprühregen.

Wetterumbruch ab Montag

Wer noch einmal trocken durch den Herbst spazieren möchte, sollte den Sonntag nutzen. Schon kurz darauf ist es mit der ruhigen Wetterlage vorbei. Ab Montag beginnt langsam der Wechsel zum nasskalten Wetter. Von Süden und Südwesten ziehen Regenwolken auf.

Zunächst trifft es Baden-Württemberg, das Saarland, die Pfalz und den Süden Bayerns. Wetter-Experte Jung erklärt, dass der Regen bis zum Abend sich ungefähr bis zu einer Linie vom Saarland bis nach Regensburg ausbreitet. Im Norden und Osten bleibt es am Montag noch weitgehend trocken.