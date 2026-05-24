Wetzlar hat die Rettung geschafft. Leipzig steht vor dem Abstieg. HSG Wetzlar holt den Sieg gegen HC Erlangen

Die HSG Wetzlar hat den SC DHfK Leipzig vor dem Abstieg in die 2. Liga gerettet. Mit einem 29:26 (14:12)-Sieg gegen den HC Erlangen haben die Sachsen aus Wetzlar die Sensation verhindert. Wetzlar muss sich nun auf der halblinken Rückraumposition neu aufstellen, weil Philipp Ahouansou (25) zum TVB Stuttgart wechselt. Auch GWD Minden hat die Hoffnung auf den Klassenerhalt verloren, nachdem sie gegen VfL Gummersbach verloren haben.

Wetzlar hat die Rettung geschafft. Nur noch mehrere arithmetische Wunder können den SC DHfK Leipzig vor dem Abgang in die 2. Liga retten. Grund dafür ist der 29:26 (14:12)-Sieg der HSG Wetzlar gegen den HC Erlangen.

Die Sachsen aus Leipzig benötigten aus den verbleibenden Partien beim TBV Lemgo Lippe und gegen GWD Minden zwei Siege mit jeweils zweistelligem Tor-Unterschied, um noch die Sensation zu vollbringen. Theoretisch zwar denkbar, praktisch aber fast unmöglich. Wetzlar, das durch die Verpflichtung des neuen Sport-Geschäftsführers Michael Allendorf (39) seit Februar neues Leben eingehaucht wurde, machte damit den Riesenschritt in Richtung Rettung. Weitere Kaderumbau-Pläne können bei den Mittelhessen nun angegangen werden.

Nach Informationen von SPORT BILD steht Nikolaj Laeso (29) ganz weit oben auf Wetzlars To-do-Liste. Der dänische Rückraumspieler steht aktuell noch bei Bjerringbro-Silkeborg in seinem Heimatland unter Vertrag. 2021 zählte Laeso zu jenem Kader, mit dem sich Dänemark in Ägypten zum Weltmeister kürte. Wetzlar muss sich auf der halblinken Rückraumposition neu aufstellen, weil Philipp Ahouansou (25) vorm Absprung zum TVB Stuttgart steht. 2023 wäre Laeso fast in Leipzig gelandet, der Wechsel platzte damals im letzten Moment.

Ahouansou war mit acht Treffern maßgeblich am Sieg gegen die Erlanger beteiligt. Der Rückraumspieler nach dem wichtigen Sieg am Dyn-Mikro: „Das fühlt sich sehr gut an. Eine Mega-Erleichterung, uns fällt gerade eine große Last von den Schultern. Wir hatten uns fest vorgenommen, die Ruhe zu bewahren.

“ Die Ruhe bewahrt hat diese Saison immer GWD Minden. Dem Aufsteiger war von Beginn an klar, dass nur der Klassenerhalt das einzige Ziel sein kann. Lange hielten sich die Ostwestfalen in der Tabelle über dem Abstiegsstrich, die deutliche 22:32 (12:19)-Niederlage beim VfL Gummersbach nagt nun massiv an den Mindenern Rettungs-Hoffnungen. GWD-Trainer Aaron Ziercke (54): „Gummersbach hat es sehr gut gemacht und souverän heruntergespielt.

Wir hatten immer mal kleine Phasen, in denen wir hätten verkürzen können, aber da sind uns dann leichte Fehler unterlaufen.





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