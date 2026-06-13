Whalefall: Ein neuer Survival-Thriller, der das Publikum auf den äußersten Rand treibt

Der kommende Survival-Thriller Whalefall, der auch das Drehbuch zur Verfilmung abgeliefert hat, will Regisseur Brian Duffield das geneigte Publikum bis an den äußersten Rand des Nervenzusammenbruchs treiben. Jay Gardiner (Austin Abrams) sucht an der Pazifikküste nach den sterblichen Überresten seines Vaters Mitt (Josh Brolin) und gerät dabei in den gnadenlosen Überlebenskampf eines Riesenkalmars, der von einem Pottwal gejagt wird.

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Das Survival-Genre wartet in unregelmäßigen Abständen mit einem originellen Konzept auf, das auf dem Papier gerade einmal genügend Substanz für einen Kurzfilm bietet. Doch in den Händen eines talentierten Teams entstehen dabei echte Perlen, die sich wohltuend vom restlichen Genre-Einerlei abheben. Die besten Beispiele hierfür dürften Fall - Fear Reaches New Heights, 127 Hours sowie Buried - Lebend begraben sein.

Wer hat nicht mitgefiebert mit den Figuren, Chips oder Popcorn mit nassgeschwitzten Fingern gegriffen und sich am Ende über so viel spannende Unterhaltung gewundert. In die gleiche Kerbe dürfte nun der kommende Survival-Thriller treiben, der auch das Drehbuch zur Verfilmung abgeliefert hat, will Regisseur Brian Duffield (No One Will Save You) das geneigte Publikum bis an den äußersten Rand des Nervenzusammenbruchs treiben, so viel lässt sich bereits dem Teaser-Trailer entnehmen.

Jay Gardiner (Austin Abrams) sucht an der Pazifikküste nach den sterblichen Überresten seines Vaters Mitt (Josh Brolin), seit sich dieser dort das Leben genommen hat. Doch bei einem Tauchgang gerät er in den gnadenlosen Überlebenskampf eines Riesenkalmars, der von einem Pottwal gejagt wird. Dabei werden beide vom Wal lebendig verschluckt. Jay bleibt nur eine Stunde, bevor ihm der Sauerstoff ausgeht; und dann ist da noch der Tintenfisch.

Das unglaubliche Szenario, lebendig von einem Wal verschluckt zu werden, geht im Grunde gegen Null. Und gegen Null geht auch der Glauben der Horrorfans, dass Whalefall schlecht sein könnte. Neben Austin Abrams, der damit nach Weapons - Die Stunde des Verschwindens und Resident Evil abermals in eine schier ausweglose Situation gerät, sind in weiteren Rollen Josh Brolin, Elisabeth Shue, Emily Rudd sowie John Ortiz und Jane Levy zu sehen. Whalefall startet hierzulande am 17. August in den Kinos





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