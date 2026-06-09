Whalefall: Survival-Horror im Bauch eines Pottwals - Austin Abrams kämpft gegen Tintenfisch

Der Survival-Thriller Whalefall zeigt Austin Abrams, der nach dem Tod seines Vaters im Meer verschluckt wird und im Bauch eines Wals gegen einen Riesenkalmars kämpft. Regisseur Brian Duffield inszeniert einen originellen Horrortrip an die Grenzen des Vorstellbaren.

Einen derart ungewöhnlichen Survival-Horror hat das Kino lange nicht gesehen: Im mitreißenden Trailer zu Whalefall sieht man Austin Abrams , wie er im engen, von Körperflüssigkeiten erfüllten Innern eines Pottwal s einen gnadenlosen Kampf gegen einen riesigen Tintenfisch führt.

Diese Affiliate-Links dienen der Finanzierung unserer redaktionellen Arbeit, der Preis für Sie bleibt unverändert. Das Survival-Genre überrascht immer wieder mit kreativen Konzepten, die auf dem Papier oft nur für einen Kurzfilm ausreichen. Doch unter der Regie talentierter Filmemacher entwickeln sich daraus echte Highlights, die sich wohltuend vom üblichen Genre-Einerlei abheben. Klassiker wie Fall - Fear Reaches New Heights, 127 Hours oder Buried - Lebend begraben zeigen, wie intensify man mit einfachen Settings das Publikum in Atem halten kann.

Die Zuschauer fiebern mit den Protagonisten mit, greifen nervös zu Snacks und staunen am Ende über das faszinierende Spiel mit der Angst. Mit Whalefall scheint ein weiterer Genrefilm zu kommen, der die Nerven bis zur Belastungsgrenze strapaziert. Regisseur Brian Duffield, bekannt für No One Will Save You, liefert hier sowohl das Drehbuch als auch die Regie.

Die Handlung folgt Jay Gardiner, gespielt von Austin Abrams, der nach dem Selbstmord seines Vaters Mitt (Josh Brolin) an der Pazifikküste nach dessen sterblichen Überresten sucht. Bei einem Tauchunfall wird er von einem Pottwal verschluckt und muss im düsteren Körper des Wals nicht nur mit knapp werdendem Sauerstoff kämpfen, sondern auch mit einem hungrigen Riesenkalmars. Das Szenario, lebendig im Bauch eines Wals gefangen zu sein, klingt absurd und statistisch nahezu unmöglich. Doch gerade diese unrealistische Prämisse könnte zum Stärke werden.

Horrorfans reagieren begeistert auf den ersten Trailer: Ich denke nicht, dass ich jemens einen Horrorfilm gesehen habe, der mir eine derartige Gänsehaut beschert hat. Der sieht wirklich gruselig aus. Ein anderer Kommentar lautet: Ich finde es großartig, dass es kein bösartiges Tier ist, das Menschen jagt, sondern ein Unfall, weil man der Natur etwas zu nahe kommt, die gewöhnlicherweise niemand mitbekommt. Die Idee erinnert an kultige Creature-Features aus den 90er Jahren, bleibt aber dennoch frisch und originell.

Neben Austin Abrams, der bereits in Weapons - Die Stunde des Verschwindens und Resident Alien in ausweglose Situationen geriet, sind Josh Brolin, Elisabeth Shue, Emily Rudd, John Ortiz und Jane Levy in weiteren Rollen zu sehen. Whalefall soll voraussichtlich 2024 in den deutschen Kinos starten





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