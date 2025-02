WhatsApp bringt individualisierbare Chatdesigns

WhatsApp rollt eine neue Funktion mit anpassbaren Chatdesigns für Android und iOS aus. Die Funktion ermöglicht es Nutzern, ihre Chats nach eigenen Wünschen zu gestalten, mit verschiedenen Hintergrundbildern, Farben und Designs.

WhatsApp rollt eine neue Funktion mit einer Vielzahl an anpassbaren Chatdesigns aus, die Benutzern mehr Möglichkeiten zur Personalisierung ihrer Chats bieten. Das Update wird schrittweise für sowohl Android- als auch iOS-Geräte ausgerollt und kann einige Wochen dauern. Nutzer konnten bereits vorher eigene Hintergrundbilder in der App auswählen, doch die neuen Chatdesigns bieten eine deutlich stärkere Individualisierung und stellen den Nutzern eine größere Auswahl an Vorlagen zur Verfügung.

Die neuen Designs sind in den App-Einstellungen unter „Chats“ und dann „Standard-Chatdesign“ zu finden. Auch die Gestaltung einzelner Kontakte kann individuell angepasst werden. Auf iOS muss man dazu im jeweiligen Chat auf den Namen des Gesprächspartners in der Navigationsleiste tippen und den Eintrag „Chatdesign“ auswählen. Auf Android-Geräten gelangt man über das Drei-Punkte-Menü zur Einstellung. Es ist wichtig zu beachten, dass die Chatdesigns jeweils nur für den jeweiligen Nutzer konfiguriert werden. Das gewählte Design bleibt für die andere Seite nicht sichtbar. Auch für Kanäle ist die Einstellung des Chatdesigns möglich. Im Auswahldialog stehen eine Vielzahl voreingestellter Chatdesigns zur Verfügung, wahlweise mit schlichtem Hintergrund oder einem Hintergrundbild. Die Chatblasen liegen ebenfalls in verschiedenen Farben vor.Wer möchte, kann die Hintergründe und Farben nach individuellen Vorlieben verändern. Für diesen Zweck stehen eine große Anzahl von Hintergründen zur Verfügung. Nutzer können aber auch aus ihren Fotos eigene Motive auswählen. Die einstellbaren Chatdesigns erlauben es Nutzern, dem Standardaussehen von WhatsApp, das mit spürbar mehr Grüntönen versehen wurde, deutlich zu entkommen. Diese Änderung haben die WhatsApp-Designer nach einem längeren Auswahlverfahren vorgenommen.





heiseonline / 🏆 11. in DE Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:

Whatsapp Chatdesigns Individualisierung Hintergrundbilder Update

Deutschland Neuesten Nachrichten, Deutschland Schlagzeilen

Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

Android-Smartphones besitzen eine praktische Funktion, die kaum jemand verwendetGIGA-Experte für Technik, Energie und Deals.

Weiterlesen »

Samsung bringt praktische Funktion für fast leerläufige Smartphones mit Android 15Samsung verzögert das Android 15-Update für seine Smartphones, doch neue Details zu Funktionen werden enthüllt. Ein praktisches Update ermöglicht Nutzern, die Bildschirmhelligkeit bei fast leerem Akku zu kontrollieren, was die Benutzerfreundlichkeit verbessert.

Weiterlesen »

Events mit WhatsApp planen: Messenger verbessert Termin-FunktionGIGA-Experte für Smartphones, Mobilfunk, Smartwatches und die Gerüchteküche.

Weiterlesen »

Neues WhatsApp-Update: Diese Funktion lässt eure Chats ganz anders aussehenWhatsApp testet neue Symbole für Chats, die die Übersichtlichkeit erhöhen sollen. Die Einführung der Funktion für alle Nutzer steht kurz bevor.

Weiterlesen »

Google Messages holt auf: Wichtige WhatsApp-Funktion kommtGIGA-Experte für Smartphones, Mobilfunk, Smartwatches und die Gerüchteküche.

Weiterlesen »

Android-Tipps: Speicherplatz in WhatsApp freikriegenMessengerdienste wie WhatsApp nehmen immer mehr Speicherplatz auf Smartphones ein. Dieser Text gibt praktische Tipps, wie Android-Nutzern den Speicherplatz in WhatsApp freikriegen und ihre Handy-Leistung verbessern können.

Weiterlesen »