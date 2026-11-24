WhatsApp testet einen neuen Modus für Android, der die gleichzeitige Aufnahme von Videos und Fotos über Front- und Rückkamera ermöglicht. Nutzer können zwei Perspektiven in einer Aufnahme kombinieren.

Die Messenger-Plattform WhatsApp bereitet eine signifikante Erweiterung ihrer fotografischen und filmischen Funktionen vor. Ein neuer Testmodus erlaubt es Anwendern, zeitgleich Bilder und Videos mit der vorderen sowie der hinteren Kamera ihres Mobilgeräts zu erstellen. Diese technische Innovationeliminiert die bisherige Notwendigkeit, zwischen den einzelnen Objektiven zu wechseln, und eröffnet neue kreative Möglichkeiten für die visuelle Kommunikation auf der Plattform.

Technische Umsetzung und Bedienung

Der sogenannte Dual-Kamera-Modus wurde in der Beta-Version 2.26.46.9 für das Android-Betriebssystem entdeckt. Die Aktivierung der Funktion erfolgt über eine neu hinzugefügte Schaltfläche am oberen Rand des Kamerabildschirms. Nach der Umschaltung wird das Bild der Rückkamera in einer großen Vollansicht dargestellt, während die Kameraansicht der Frontseite in einem kleineren, frei positionierbaren Fenster oben rechts eingeblendet wird. Nutzer haben die Flexibilität, das Layout anzupassen, indem sie die Ansicht umkehren, sodass die Frontkamera dann die Hauptdarstellung übernimmt und die Rückkamera im kleineren Overlay erscheint.

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Neue Perspektiven für Nutzer

Diese Integration beider Objektive in einer einzigen Aufnahme erlaubt es Nutzern, ihre Umgebung und ihre eigene Reaktion gleichzeitig festzuhalten. So kann beispielsweise eine Sehenswürdigkeit gefilmt werden, während parallel das Gesicht des Erstellers im Bild bleibt. Der neue Modus unterstützt sowohl die Erstellung von Fotos als auch die Aufzeichnung von Videos. Die Software kombiniert die Signale beider Kameras zu einer einzigen, zusammengefügten Aufnahme, die anschließend wie gewohnt in Einzelchats geteilt werden kann.

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Testphase und Verfügbarkeit

Derzeit verteilt WhatsApp die Dual-Kamera-Funktion schrittweise an ausgewählte Tester der Android-Betaversion. Das Unternehmen hat bis dato keine genauen Informationen darüber veröffentlicht, wann die Neuerung für alle Android - und iOS -Anwender verfügbar sein wird. Bis zu einer offiziellen Freigabe für die breite Masse bleibt die Nutzung daher auf die Teilnehmer der Testphase beschränkt, was die Ungewissheit über den genauen Veröffentlichungszeitpunkt aufrechterhält.