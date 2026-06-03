WhatsApp entwickelt neue Sicherheitsfunktion zum Schutz vor Betrugsversuchen

WhatsApp arbeitet an einer neuen Funktion, die Nutzer vor möglichen Betrugsversuchen schützen soll. Die Funktion soll verdächtige Nachrichten automatisch erkennen und direkt im Chat einen Warnhinweis anzeigen. Die Entscheidung bleibt dabei beim Nutzer.

WhatsApp arbeitet an einer neuen Funktion, die Nutzer vor möglichen Betrugsversuche n schützen soll. Künftig könnte der Messenger verdächtige Nachrichten automatisch erkennen und direkt im Chat einen Warnhinweis anzeigen.

Die Entscheidung bleibt dabei beim Nutzer: Er kann den Kontakt blockieren und melden oder dem Chat weiterhin vertrauen. Die Funktion soll lediglich zusätzliche Informationen liefern und nicht selbstständig in Unterhaltungen eingreifen. Die neue Sicherheitsfunktion trägt den Namen





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Whatsapp Sicherheitsfunktion Betrugsversuche Scam Alert

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