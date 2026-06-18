WhatsApp entwickelt neues Widget zur Sprachnachrichtenaufnahme direkt vom Startbildschirm

WhatsApp arbeitet an einem Mobil-Widget für Android, das das Aufnehmen und Versenden von Sprachnachrichten direkt vom Homescreen ermöglicht; fasst Details zusammen

WhatsApp arbeitet an einer neuen Funktion, die es ermöglichen soll, Sprachnachrichten direkt über ein Widget auf dem Startbildschirm eines Android ‑Gerätes aufzunehmen und zu verschicken. Das Widget , das derzeit noch in der Entwicklungsphase liegt, wurde in der Beta -Version 2.26.24.2 des Messengers implementiert und ist nach Angaben des Unternehmens nur in dieser Umgebung verfügbar.

Ziel der Ergänzung ist es, die Interaktion mit der App zu vereinfachen und das Erlebnis noch flüssiger zu gestalten, indem die Notwendigkeit vermieden wird, die Anwendung zu öffnen, um eine Sprachnachricht zu erstellen. Gleichzeitig erweitert sich die Wortschöpfung von WhatsApp um weitere Multimediainhalte, die bislang bereits in Form von Reaktionen, Transkripten in ausgewählten Sprachen oder Mitteilungen nach verpassten Anrufen für Nutzerinnen und Nutzer bereitgestellt wurden.

Das Widget selbst soll ein minimalistisches Layout besitzen, das ein Mikrofon‑Symbol sowie einen Hinweis wie Tap to record anzeigt und standardmäßig die Abmessung 3×1 einnimmt. Die Darstellung soll aber flexibel anpassbar sein, sodass sie den persönlichen Designgewohnheiten je nach Benutzerprofile entspricht. Anwenderinnen und Anwender können die gewünschte Aufnahme sofort auslösen, indem sie den gestalterischen Bereich antippen, und die Sprachnachricht wird anschließend automatisch an den vorab geladenen oder ausgewählten Chat gesendet.

Das Auswählen eines Zielchats wird dabei entfallen, wodurch ein sofortiges Ergebnis erzielt werden kann. Nach der Aufnahme können die Nutzer angeben, an wen die Mitteilung geschickt werden soll, wobei sowohl Einzelkontakte als auch Gruppen möglich sind.

Darüber hinaus prüft der Dienst eine Funktion, die eine gleichzeitigige Zustellung derselben Datei an mehrere Empfänger ermöglicht und damit ein weiterleiten aus der Anwendung entfernen könnte. Im Moment steht der Widget-Upload noch nicht im App‑Store zur Verfügung, sodass nur die Beta‑Benutzerinnen und -Benutzer Zugriff haben. Auf bestimmte Hinweise in den Betatestern wird das Vorhandensein eines Widgets angedeutet, das jedoch noch nicht für alle Geräte freigegeben wurde.

Es ist noch kein Veröffentlichungsdatum bekannt, obwohl die Entwickler die Aufnahme der Widget‑Option seit einiger Zeit testen. Vorher wurden bereits andere Home‑Screen‑Widget‑Ideen in Erwägung gezogen, die Anzeigen zu Statusmeldungen von WhatsApp als Alternative zur Widget-Reihe beinhalten könnten. Die Entwickler haben angekündigt, dass sie die Sicherheit und Privatsphäre der Sprachnachrichten bei der neuen Widget‑Funktion besonders berücksichtigen wollen.

Gerade wenn Anwenderinnen und Anwender die Möglichkeit haben, dieselbe Nachricht gleichzeitig in mehrere Gruppen zu senden, stellt sich die Frage, wie die Verschlüsselung der Payload korrekt gehandhabt wird, damit keine Datenlecks auftreten. Ein möglicher Fortschritt könnte sein, dass die App künftig eine Verschlüsselungsoption für Widget‑Aufnahmen bereitstellen wird, Durch ein komplexes String‑Hasher-Modul, das die Audio‑Payload vor dem Senden transformiert und damit die Privatsphäre der Gesprächspartner schützt.

Auch das User‑Interface soll intuitiver gestaltet werden, sodass die Benutzerinnen und Benutzer schnell zwischen Sprachnachrichten und Bildschirmscheiben wechseln können, ohne die App zu verlassen. Diese Innovation könnte das tägliche Messaging in der Android‑Community stark beeinflussen und den Markt für Messaging‑Apps neuen Impuls geben





BILD / 🏆 82. in DE We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Whatsapp Widget Sprachnachrichten Android Beta

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

App öffnen nicht mehr nötig: Whatsapp testet direkten Zugriff auf SprachnachrichtenWomöglich können Whatsapp-User bald direkt vom Home-Screen aus Sprachnachrichten aufnehmen und versenden. Das würde die Kommunikation beschleunigen. Die Art und Weise, wie du mit Whatsapp Nachrichten verschicken

Read more »

Wer viele Sprachnachrichten bei WhatsApp verschickt, wird diese neue Funktion liebenWhatsApp macht Sprachnachrichten gerade noch einfacher.

Read more »

Wer oft Gruppenchats in WhatsApp nutzt, sollte diese Änderung auf dem Schirm habenZwei neue Menüs sollen das Einstellungs-Chaos in euren Gruppen endlich beenden.

Read more »

WhatsApp testet Textnachrichten zum einmaligen BetrachtenWhatsApp arbeitet an einer Funktion für Textnachrichten, die sich nach dem ersten Öffnen selbst löschen. Nutzer verwenden bislang einen Workaround.

Read more »