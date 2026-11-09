WhatsApp erweitert KI-Bildbearbeitung mit automatischer Bildverlängerung

WhatsApp nutzt Meta AI, um Fotos automatisch über die Ränder hinaus zu verlängern. Die neue Funktion ist in der Android-Beta verfügbar und ermöglicht kreative Formatänderungen für Chats und Status.

Die Messaging-Plattform WhatsApp führt eine bedeutende Erweiterung ihrer KI-Bildbearbeitungswerkzeuge ein. Nutzer können ab sofort Fotos nutzen, um das Bildmaterial automatisch über die ursprünglichen Bilddränder hinaus zu ergänzen. Diese Funktion wurde entwickelt, um die kreativen Möglichkeiten bei der Darstellung von Bildern in sozialen Interaktionen zu erweitern und passt sich nahtlos in den bestehenden Zeicheneditor ein.

Funktionsweise der automatischen Bildverlängerung

Die zugrundeliegende Technologie basiert auf der Meta AI, die das analysierte Foto innerhalb weniger Sekunden um passende neue Bildbereiche erweitert. Der Nutzer öffnet den Zeicheneditor, sobald er ein Foto in einem Chat auswählt. Dort findet sich die neue Erweiterungsfunktion direkt neben den bereits bekannten KI-Effekten platziert. Die KI generiert hierbei kontextgerechte Ergänzungen, sodass beispielsweise eine erweiterte Fassung im Format 9:16 entsteht. Dieser Prozess ist sowohl relevant, wenn Nutzer ein Bild für ihren Status auswählen, als auch wenn sie Fotos vor dem Versand in einem normalen Chat anpassen möchten.

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Kontrolle und Wiederholung der KI-Generierung

Nutzer behalten während des gesamten Prozesses die volle Kontrolle über das Ergebnis. Sollte die von der KI erzeugte Bildfassung nicht den eigenen Vorstellungen entsprechen, lässt sich die Änderung ohne weiteres rückgängig machen. Anschließend kann die KI-Erweiterung erneut gestartet werden. Es ist dabei zu beachten, dass bei jedem neuen Startvorgang eine leicht abweichende Bildfassung entstehen kann. Dies bietet Nutzern die Möglichkeit, durch mehrfache Generierung diejenige Variante zu finden, die am besten zum gewünschten visuellen Ausdruck passt und die ursprüngliche Komposition harmonisch ergänzt.

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Verfügbarkeit und Rollout der Beta-Version

Die neue Funktion ist derzeit ausschließlich in der Beta-Version von WhatsApp für das Betriebssystem Android verfügbar. Meta plant eine breitere Freigabe der Funktion für die kommenden Wochen. Einen konkreten Termin für die allgemeine Bereitstellung auf allen Geräten gibt es jedoch nicht. Dies bedeutet, dass die Verfügbarkeit der Funktion weiterhin schrittweise und möglicherweise gestaffelt erfolgen wird. Nutzer, die die Funktion nutzen möchten, müssen daher sicherstellen, dass sie die aktuelle Beta-Version ihres Android-Smartphones installiert haben, da die Rolle in der stabilen Version noch aussteht.

Wettbewerbslandchaft und Alternative bei Apple

Im Umfeld der mobilen Bildbearbeitung konkurriert WhatsApp mit etablierten Lösungen anderer Technologiekonzerne. Auch Apple bietet mit den Funktionen "Erweitern" und "Neu ausrichten" vergleichbare Möglichkeiten in der Fotobearbeitung von iOS 27. Diese Ansätze verfolgen ein ähnliches Ziel, nämlich die flexible Anpassung von Bildformaten ohne Qualitätsverlust im Zentrum des Motivs. Während Apple diese Funktionen direkt in das Betriebssystem integriert, setzt WhatsApp auf die Integration von Meta AI in die Messaging-App. Diese Entwicklung zeigt, dass die automatische Bildverlängerung durch künstliche Intelligenz zu einem Standardmerkmal moderner visueller Plattformen wird. Die Nachfrage nach solchen Tools steigt, da Nutzer zunehmend nach Wegen suchen, ihre Bilder an verschiedene Anzeigeformate anzupassen, ohne das Motiv manuell zuschneiden zu müssen.