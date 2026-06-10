WhatsApp-KI-Ausspähung: Warnung im Kettenbrief, aber keine Wahrheit

Ein falscher Kettenbrief verbreitet derzeit Angst vor einer KI-Ausspähung in WhatsApp. Die Nachricht behauptet, die KI von Meta könne private Chats lesen und andere Unterhaltungen öffnen. Diese Behauptung ist jedoch falsch. WhatsApp-KI-Funktionen werden durch die Ende-zu-Ende-Verschlüsselung geschützt, und die "erweiterten Chat-Datenschutz"-Funktion gibt Nutzern mehr Kontrolle über Inhalte in Chats, nicht einen besonderen Schutz vor KI-Ausspähungen.

Ein Kettenbrief auf WhatsApp sorgt derzeit bei vielen Nutzern für Verunsicherung. In der Nachricht wird behauptet, eine KI von Meta könne ohne Zustimmung private Chats lesen, auf Telefonnummern zugreifen und sogar andere Unterhaltungen öffnen.

Die Warnung verbreitet sich derzeit in zahlreichen Gruppen und wird vielfach weitergeleitet. Die KI-Funktionen von Meta werden weiterhin durch die Ende-zu-Ende-Verschlüsselung geschützt. Durch diese Funktion können nur die Personen auf die Inhalte zugreifen, die an einem Chat beteiligt sind. Auch die neuen KI-Funktionen von Meta stellen den Systemen keine entsprechenden Daten zur Verfügung.

Ein automatisches Mitlesen privater Unterhaltungen findet demnach nicht statt. In dem Kettenbrief wird außerdem auf den "erweiterten Chat-Datenschutz" verwiesen. Diese Funktion gibt es tatsächlich. Ihr Zweck ist jedoch ein anderer.

Sie soll Nutzern mehr Kontrolle über Inhalte in Chats ermöglichen, etwa beim Export von Nachrichten oder beim Umgang mit Medien. Ein besonderer Schutz vor einer angeblichen KI-Ausspähung bietet diese Einstellung nicht. Nach Angaben von Meta bleiben persönliche Nachrichten weiterhin durch die Ende-zu-Ende-Verschlüsselung abgesichert. Viele Kettenbriefe arbeiten mit dramatischen Behauptungen und starken Übertreibungen.

Häufig fehlen dabei konkrete Quellen. Ziel ist nämlich, Unsicherheit zu erzeugen und Nutzer zu schnellen Reaktionen zu bewegen. Wer solche Warnungen erhält, sollte die Aussagen prüfen und nicht sofort weiterleiten. Ein kurzer Faktencheck kann helfen, falsche Behauptungen von echten Warnungen zu unterscheiden





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