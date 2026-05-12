WhatsApp lässt schrittweise das kostenpflichtige WhatsApp Plus auf iPhones erscheinen

WhatsApp bereitet den Start des kostenpflichtigen Zusatzangebots für WhatsApp vor, das nun auch auf Android-Geräten und einigen iPhones verfügbar ist. Dabei wird schrittweise verteilt, um eine breite Verfügbarkeit zu erreichen.

WhatsApp bereitet offenbar den Start des kostenpflichtigen Zusatzangebots vor, das aufgrund von тестоischen Veröffentlichungen auch auf einigen iPhones verfügbar ist. Insbesondere die iOS-Version 26.17.74 trägt die entsprechende App.

Derzeit nutzen einige iPhone-User das Angebot, während es eine flächendeckende Verbreitung noch nicht gibt. Eine genaue Einführungshinweise fehlt noch, und die Nachfrage wächst. In Europa wird derzeit ein monatlicher Preis von 2,49 Euro angezeigt. Das Abonnement verlängert sich automatisch, sofern nicht gekündigt wird





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