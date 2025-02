Whatsapp-Skandal erschüttert Labour-Partei

Antisemitische, frauenfeindliche und rassistische Kommentare in einer Whatsapp-Gruppe von Labour-Abgeordneten führen zu Konsequenzen für Andrew Gwynne und Oliver Ryan. Labour-Chef Keir Starmer kündigt eine Untersuchung an und bekräftigt seine Nulltoleranzpolitik gegenüber Antisemitismus. Der Skandal trifft die Partei in einer prekären Situation, da Reform UK in Umfragen die Führung übernimmt.

Ein Whatsapp -Gruppen-Skandal erschüttert die britische Labour-Partei . Wie die Mail on Sunday berichtet, enthüllte die Gruppe, die von Labour-Bezirksabgeordneten aus dem Manchester-Raum genutzt wurde, antisemitische, frauenfeindliche und rassistische Kommentare.

Andrew Gwynne, Labour-Abgeordneter für den Wahlkreis Gorton und Denton, wurde für die Äußerungen über eine ältere Wählerin, deren Beschwerde über die Müllabfuhr er mit den Worten „Die wird ja bald sterben“ kommentierte, aus der Fraktion ausgeschlossen. Gwynne hatte 2019 auch den jüdischen Nachnamen des verstorbenen US-amerikanischen Psychologen Marshall Rosenberg als „zu jüdisch“ und „zu militärisch“ bezeichnet und nach seiner möglichen Zugehörigkeit zum Mossad gefragt. Zudem machte er frauenfeindliche Äußerungen über die stellvertretende Labour-Vorsitzende Angela Rayner und rassistische Bemerkungen über die Labour-Abgeordnete Diane Abbott. Ein zweiter Labour-Abgeordneter, Oliver Ryan, geriet durch homophobe Kommentare in die Kritik. Beide entschuldigten sich. Labour-Chef Keir Starmer kündigte an, gegen alle Mitglieder der Whatsapp-Gruppe vorzugehen, die gegen die parteiischen Regeln verstoßen haben. Die Kommentare werden auf ihre Einhaltung der Parteiordnung untersucht. Starmer betonte, er werde höchste Standards bei seinen Ministern verlangen und nicht zögern, gegen jegliche Verstöße vorzugehen.Der Skandal wirft Fragen nach der Nulltoleranzpolitik der Labour-Partei gegenüber Antisemitismus auf, insbesondere im Vergleich zu den zahlreichen Antisemitismusskandalen unter Starmer's Vorgänger Jeremy Corbyn. Der Vorfall beschädigt das Image von Starmer, der als ehemaliger Staatsanwalt als verantwortungsvoller Politiker galt. Labour befindet sich in einer prekären Situation, da die rechtspopulistische Partei Reform UK in Umfragen die anderen britischen Parteien überholt hat. Die Partei versucht mit einem harten Kurs gegen illegale Einwanderung und der Verschiebung von Kommunalwahlen um ein Jahr, Wähler zu gewinnen.





tazgezwitscher / 🏆 26. in DE Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:

Labour-Partei Whatsapp Antisemitismus Frauenfeindlichkeit Rassismus Keir Starmer Andrew Gwynne Oliver Ryan Reform UK

Deutschland Neuesten Nachrichten, Deutschland Schlagzeilen

Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

Nächster Verlust für junge Partei: BSW-Europaabgeordneter Pürner verlässt die ParteiMöchten Sie wirklich alle Artikel aus Ihrer Merkliste löschen? Diese Aktion kann nicht rückgängig gemacht werden.

Weiterlesen »

Gelbhaar-Skandal: Kritischer Grünen-Tweet gelöscht – es brodelt in der ParteiBei den Grünen herrscht seit Freitagabend Vollalarm. Es brodelt in der Ökopartei. Nun gibt es Kritik aus den eigenen Reihen am Umgang mit dem Fall Gelbhaar.

Weiterlesen »

Bald sehen eure WhatsApp-Chats ganz anders aus: Neues WhatsApp-Update kommtWhatsApp testet neue Symbole für Chats, die die Übersichtlichkeit erhöhen sollen. Die Einführung der Funktion für alle Nutzer steht kurz bevor.

Weiterlesen »

Adler Olympia fliegt nicht mehr: Lazio wirft Skandal-Falkner nach Penisprothesenbildern rausEs gibt Skandal-Fußballer, Skandal-Funktionäre und manchmal, wie beim KFC Uerdingen, auch Skandal-Maskottchen. Doch ein Skandal-Falkner dürfte europaweit im Fußball bei Lazio Rom einmalig sein. Der italienische Erstligist muss sich schon wieder von dem Spanier Bernabè trennen.

Weiterlesen »

Die Lügen des Grey's Anatomy Autoren: Elisabeth Finchs Skandal wird in einer Dokuserie aufgedecktElisabeth Finch, die ehemalige Drehbuchautorin der beliebten Fernsehserie Grey's Anatomy, hatte über Jahre hinweg eine Krebserkrankung vorgetäuscht. Ihre Lügen wurden im Jahr 2022 enthüllt, und die neue Dokuserie 'Anatomy of Lies' beleuchtet den Skandal nun im Detail.

Weiterlesen »

„Das BSW ist eine Partei, die wie kaum eine andere von Migranten geprägt wird“Shervin Haghsheno ist Jahrgang 1975, Unternehmer und Universitätsprofessor. Er ist Vorsitzender des BSW und verteidigt die Partei gegen Rassismus-Vorwürfe.

Weiterlesen »