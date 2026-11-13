WhatsApp Status: Orte mit Kontakten teilen - neue Standortanzeige geplant

WhatsApp plant laut Android-Beta eine Funktion, mit der Nutzer Orte im Status teilen können, ohne Live-Standort oder Foto. Die Datenschutzeinstellungen bleiben dabei maßgeblich.

WhatsApp plant eine Neuerung für den Status-Bereich des Messengers. Nutzer sollen dort künftig Orte direkt mit ihren Kontakten teilen können. Dafür ist weder ein Foto noch ein Video nötig, und der eigene Aufenthaltsort muss nicht zwingend angegeben werden.

Erste Hinweise auf die geplante Erweiterung finden sich in der Android-Betaversion 2.26.45.8. Die Informationen stammen aus einem Fanblog, der sich auf die Standortanzeige im Status bezieht, sowie aus Angaben des Portals WABetaInfo. Ein offizieller Starttermin von WhatsApp liegt bislang nicht vor.

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So funktioniert die geplante Standortanzeige im Status

Wer einen Ort in seinem Status veröffentlichen möchte, kann diesen laut dem Fanblog direkt auswählen. Anschließend zeigt WhatsApp den Ort den Kontakten auf einer interaktiven Karte an. Der gewählte Standort wird durch einen grünen Pin markiert, zusammen mit dem Ortsnamen und der vollständigen Anschrift.

Nach den Angaben soll sich diese Funktion vor allem für Treffpunkte eignen, etwa Geschäfte oder öffentliche Orte. Empfänger können die Adresse so unkompliziert auf der Karte sehen und direkt für die Navigation nutzen.

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Anders als beim Live-Standort müssen Nutzer ihren aktuellen Aufenthaltsort nicht preisgeben. Sie können Orte frei auswählen und Adressen manuell eingeben. Wer lediglich eine grobe Gegend statt eines präzisen Punkts teilen möchte, kann dies dem Blogbeitrag zufolge ebenfalls tun. Zusätzlich soll eine Option vorgesehen sein, die Anzeige auf einen ungefähren Standort zu beschränken.

Datenschutz und Abgrenzung zur bestehenden Standortfreigabe

Bei der Sichtbarkeit der Statusmeldungen soll sich laut den vorliegenden Informationen nichts ändern. Entscheidend bleiben die persönlichen Datenschutzeinstellungen des Nutzers. Damit legt jeder weiterhin selbst fest, welche Kontakte die Statusmeldungen sehen dürfen.

Eine Standortkarte, wie sie Snapchat bietet, ist bei WhatsApp dem Bericht zufolge nicht vorgesehen. Nach Informationen von WABetaInfo soll die geplante Anzeige keine Bewegungen in Echtzeit übertragen. Damit unterscheidet sich die Funktion deutlich von der bereits bekannten Standortfreigabe in WhatsApp-Chats.

In den Chats können Nutzer ihren aktuellen Aufenthaltsort schon heute live mit einzelnen Personen oder innerhalb einer Gruppe teilen. Die geplante Statusfunktion richtet sich dagegen auf einzelne, bewusst gewählte Orte und nicht auf die fortlaufende Ortung einer Person.

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Ausblick: Wann die Funktion für Nutzer erscheinen könnte

Bis zur Einführung der Standortanzeige im Status müssen sich WhatsApp-Nutzer noch gedulden. Das Feature befindet sich nach den vorliegenden Angaben noch in der Entwicklung. Ein offizielles Veröffentlichungsdatum hat WhatsApp deshalb bislang nicht genannt.

Für Nutzer bedeutet die geplante Funktion vor allem eine einfachere Möglichkeit, Treffpunkte zu teilen, ohne eine Nachricht mit separater Adresse zu verfassen. Wer die Standortanzeige nutzt, behält laut den Angaben die Kontrolle über den genauen Grad der Ortsangabe, da eine grobe Gegend oder ein ungefährer Standort ausreichen kann.