WhatsApp Trick: GIFs in animierte Sticker umwandeln

Praxistest zeigt: Wie man GIFs in WhatsApp als animierte Sticker versendet und warum das Kopieren von Videolinks auf X nicht funktioniert.

In sozialen Netzwerken und Messenger-Diensten haben sich kurze, sich wiederholende Animationen als universelle Kommunikationsmittel etabliert. Die Plattform X kreist derzeit über einen viralen Trick, der behauptet, Nutzer könnten GIFs einfach kopieren und in WhatsApp einfügen, um sie dort als animierte Sticker zu verwenden. Ein genauer Praxistest von BILD hat diese Methoden überprüft und dabei Unterschiede zwischen den funktionierenden und den nicht funktionierenden Varianten identifiziert.

GIFs bestehen aus mehreren Einzelbildern, die in einer Endlosschleife abgespielt werden, und dienen häufig als schnelle, emotionale Reaktionen in digitalen Gesprächen. WhatsApp-Sticker erfüllen einen ähnlichen Zweck, werden jedoch als eigenständiges Format behandelt, das sich über eine spezielle Auswahl schnell finden und mit einem einzigen Fingertipp verschicken lässt. Der aktuelle Trend zielt darauf ab, diese beiden Welten zu verbinden, um das mühsame Suchen nach passenden Animationen zu vermeiden.

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Funktionsweise des Sticker-Tricks

Der erfolgreiche Weg zur Umwandlung beginnt mit dem normalen Versenden eines GIFs innerhalb eines WhatsApp-Chats. Nachdem das Bild gesendet wurde, drückt man es lange, wählt die Kopierfunktion aus und fügt es anschließend erneut in das Nachrichtenfeld ein. Beim erneuten Versenden wandelt WhatsApp das GIF automatisch in einen animierten Sticker um, der fortan als solches formatiert ist.

Diese Methode wurde auch von der auf der Plattform X verlinkten Anleitung des Herstellers Smartprix für das iPhone bestätigt. Dort wird derselbe Ablauf beschrieben: Ein bereits im Messenger verschicktes GIF wird kopiert, wieder eingefügt und dann als Sticker verschickt. Der entscheidende Faktor ist hierbei, dass das eigentliche Grafikobjekt und nicht nur ein Verweis darauf kopiert wird.

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Fehlschlag beim Kopieren von X-Videolinks

Die spektakulärere Behauptung aus den Zusammenfassungen auf X, man könne einen Videolink direkt von der Plattform kopieren und in WhatsApp einfügen, um einen Sticker zu erhalten, konnte im Test jedoch nicht reproduziert werden. Das Ergebnis beim Kopieren eines solchen Links war, dass zunächst nur der Link übertragen wurde und nicht das eigentliche GIF-Bildformat.

Ein direkter Übergang von einem X-Videolink zu einem fertigen WhatsApp-Sticker ließ sich auf dem verwendeten iPhone somit nicht herstellen. Dies bedeutet jedoch nicht, dass die Grundidee des Tricks universally ungültig ist. Der Test zeigte lediglich, dass die spezifische Methode des Link-Kopierens auf diesem Gerät scheiterte, während der interne Kopier-Trick innerhalb von WhatsApp problemlos funktionierte.

Kritische Unterschiede bei den Methoden

Der virale WhatsApp-Trick enthält also einen wahren Kern, der jedoch in der oft verkürzten Darstellung auf sozialen Medien verloren geht. Es ist tatsächlich möglich, aus einem GIF mit wenigen Handgriffen einen animierten Sticker zu erstellen. Der entscheidende Unterschied liegt darin, was genau kopiert wird: Erfolgreich war nur das Kopieren des bereits in WhatsApp verschickten GIFs selbst, nicht dessen Videolink auf einer externen Plattform.

Wer den Trick ausprobiert, sollte sich daher nicht wundern, wenn das bloße Einfügen eines externen Videolinks nicht zum gewünschten Ergebnis führt. Mit einem echten, innerhalb des Messengers kopierten GIF funktioniert die Umwandlung zuverlässig. Diese Klarstellung ist wichtig, um falsche Erwartungen an die technische Machbarkeit von Link-Übertragungen zwischen verschiedenen Apps zu korrigieren.