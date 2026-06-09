WhatsApp verlangt ab 30. November 2026 iOS 15.5 - Was iPhone‑Nutzer wissen müssen

Meta erhöht{die} Mindest‑iOS‑Version für WhatsApp auf 15.5. Nutzer älterer iPhones sollten jetzt ihre Software prüfen, um den Messenger nicht zu verlieren. Die Änderung gilt ab dem 30. November 2026 und betrifft vor allem Geräte mit veralteten Systemen, nicht aber die meisten aktuellen iPhone‑Modelle. Ein Update verhindert eine Unterbrechung des Dienstes.

WhatsApp ist für zahlreiche iPhone‑Nutzer ein fester Bestandteil des digitalen Alltags. Ob kurze Nachrichten, ausgedehnte Gruppenchats oder Sprachnachrichten - der Dienst wird von Millionen Menschen täglich verwendet.

Damit neue Features reibungslos funktionieren und die Sicherheitsstandards stets auf dem neuesten Stand bleiben, passt Meta die systemseitigen Voraussetzungen des Messengers in regelmäßigen Abständen an. Die nächste Anpassung tritt am 30. November 2026 in Kraft: Ab diesem Datum wird die Nutzung von WhatsApp auf iPhones nur noch unterstützt, wenn das Gerät mindestens iOS 15.5 installiert hat. Die neue Mindestanforderung hat für Besitzer von älteren iPhone‑Modellen zunächst nur geringe unmittelbare Konsequenzen.

Bereits im Juli 2025 hatte Meta die Mindestversion auf iOS 15.1 erhöht, wodurch Nutzer von iPhone 5s, iPhone 6 und iPhone 6 Plus den Zugriff auf WhatsApp verloren haben. Für alle anderen Modelle sieht die aktuelle Planung keine weitere Aussonderung vor, sodass die Mehrheit der Nutzer unverändert weiter kommunizieren kann, solange ihr Gerät die geforderte Systemversion erreicht. Wer bereits ein{} kompatibles iPhone besitzt, kann den Messenger also nach wie vor problemlos einsetzen.

Dennoch ist es für iPhone‑Besitzer ratsam, regelmäßig die installierte iOS‑Version zu zu prüfen. Selbst ein Gerät, das grundsätzlich unterstützt wird, kann von der neuen Vorgabe ausgeschlossen werden, wenn es nicht auf die erforderliche Systemsoftware aktualisiert ist. Wer über einen längeren Zeitraum keine Software‑Updates durchgeführt hat, läuft Gefahr, ab dem 30. November 2026 den Zugriff auf WhatsApp zu verlieren.

Um diesem Szenario vorzubeugen, sollte man in den Einstellungen des iPhones nach verfügbaren Updates suchen. Sobald ein Update angezeigt wird, lässt es sich mit wenigen Klicks installieren - die Anweisungen auf dem Bildschirm führen sicher durch den Vorgang. Laut dem offiziellen Support‑Bereich von WhatsApp ist ab dem genannten Datum mindestens iOS 15.5 zwingend erforderlich, um den Dienst weiterhin nutzen zu können.

Wer also auch nur einen Tag später ohne funktionierenden Messenger dastehen möchte, sollte jetzt handeln und sein Gerät auf den neuesten Stand bringen





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