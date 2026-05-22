WhatsApp verschafft iPhone-Nutzern mehr Komfort: Bilder direkt im Chat versenden

Laut dem sozialen Netzwerk hat WhatsApp ein neues Update implementiert, das Nutzern das Teilen von Fotos und Videos auf dem iPhone erleichtert. Bisher mussten sich iPhone-Nutzer umständlich um eine Übersicht der Bilder kümmern. Nun soll das Smartphone selbst die Bilder im Chat ansagen.

WhatsApp erleichtert das Teilen von Fotos auf dem iPhone. Mit einem neuen Update soll die App künftig aktuelle Bilder und Videos direkt im Chat anzeigen.

Die Neuerung soll Nutzern Zeit und Frustration bei dem Überspringen der gesamten Galerie ersparen. Bislang mussten iPhone-Benutzer das Plus-Symbol antippen und anschließend den Foto-Bereich öffnen. Gerade bei spontanen Schnappschüssen, die man schnell verschicken möchte, war das eine frustrierende Unterfangen. Nun sollen Nutzer die Bilder im Chat selbst antippen und so direkt in den Chat übertragen.

Durch die Eingabe eines langen Drucks auf ein Element lassen sich mehrere aktuelle Fotos und Videos gleichzeitig auswählen und versenden. Mit diesem Update soll das Chia­ts­ver­lauf fließender werden. Bilder lassen sich schneller über Whatsapp versenden, was vor allem für spontane Schnappschüsse, Bilder als Antwort auf Nachrichten oder Treffensfotos, aber auch für mehrere Bilder gleichzeitig, ein praktischer Mehrwert biete. Die Funktion wird schrittweise freigeschaltet und sollte nach und nach alle iPhones via Update erreichen.

Das Alter Update könnte dann aber verei­gelte Nutzer noch das alte Anhang-Menü sehen. Sobald WhatsApp diese Freigabe tatsächlich erweitert hat, werden die Vorschauen des neuen Mediendateiformates automatisch eingeblendet - sowohl iPhones mit dem aktuellen als auch mit dem alten Update





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