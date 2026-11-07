White Angel for Fly and Help wechselt 2027 zum Audi TT beim 24h-Nürburgring

Das Charity-Team White Angel for Fly and Help startet 2027 mit dem Audi TT 2R beim 55. ADAC RAVENOL 24h Nürburgring. Neuer Fahrer ist Peter Muggianu.

Das Charity-Team White Angel for Fly and Help unter der Leitung von Teamchef Bernd Albrecht wechselt für das Rennen 2027 das Einsatzfahrzeug. Für das 55. ADAC RAVENOL 24h Nürburgring tritt man fortan mit dem Audi TT 2R #13 an. Dieses Fahrzeug stammt von Muggianu-Turbo und wird in einer auffälligen Breitbauoptik das Feld bereichern.

Strategiewechsel im Team nach 2026er Saison

Nach der Platzierung in den Top 40 und dem dritten Klassenrang beim Porsche 911 GT3 Cup #13 wurde eine neue Richtung eingeschlagen. Die Kosten und der Aufwand für den Cup-Boliden waren zu hoch für ein ehrenamtliches Projekt. Daher beschloss das Team, die Planungen für 2027 neu zu strukturieren, um sichtbar zu bleiben.

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Kurt Ecke verlässt das Projekt als Fahrer. Er kritisiert den harten Umgang auf der Strecke und den Zeitaufwand für die Vorbereitungen. Seine Entscheidung wird von Teamchef Bernd Albrecht nachvollzogen. Albrecht bleibt dem Porsche zwar treu, sieht aber im Audi mehr Potenzial für Aufsehen.

Fahrzeugwechsel und neue Fahrerstruktur

Für das 24-Stunden-Rennen setzt das Team auf den Audi TT 2R mit 350 PS und erweitertem Bodykit. Das Auto wird voraussichtlich in der Klasse SP3T starten. Fahrzeugbesitzer Peter Muggianu, 55, aus Gelting, wird neben Teamchef Bernd Albrecht die Cockpitplätze belegen.

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Peter Muggianu bringt langjährige Erfahrung im Langstreckenrennsport mit. Er ist seit Jahren beim 24h Nürburgring aktiv und erfolgreich. Das Team sucht noch zwei weitere Fahrer. Gespräche mit erfahrenen Piloten laufen bereits, die das Quartett vervollständigen sollen.

Spenden für die Stiftung FLY&HELP

Das Projekt sammelt Spenden für die Stiftung FLY&HELP. Seit 2021 wurden 19 Schulen finanziert. Bis zum Start 2027 sollen zwei bis drei weitere Realisierungen erfolgen. Weltumrunder Reiner Meutsch gründete die Stiftung 2009 und trägt alle Verwaltungskosten selbst.

Die Stiftung FLY&HELP hat bisher über 1200 Schulen in Entwicklungsländern gebaut. Jede Woche kommen etwa drei neue Schulen hinzu. Jeder gespendete Euro kommt direkt den Kindern zugute. Das Charity-Projekt verbindet also Motorsport mit nachhaltiger sozialer Hilfe.

Ausrichtung zum 100-jährigen Jubiläum

Das 55. ADAC RAVENOL 24h Nürburgring findet vom 27. bis 30. Mai 2027 statt. Die legendäre Rennstrecke feiert ihr 100-jähriges Jubiläum. Nach über 350.000 Besuchern 2026 wird erneut mit hohem Publikumsinteresse gerechnet. Fans erleben das härteste Langstreckenrennen der Welt vor Ort und im Livestream.

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Das 24-Stunden-Rennen bleibt das prestigeträchtigste Event im Nordschleifen-Kalender. Die Kombination aus technischer Herausforderung und gesellschaftlichem Engagement macht das Team White Angel for Fly and Help besonders. Der Audi TT 2R soll diese Tradition mit neuer technischer Qualität fortführen.

Ausblick auf die Rennsaison 2027

Das Team White Angel for Fly and Help richtet sich auf die Saison 2027 ein. Die Vorbereitung des Audi TT 2R schreitet voran. Peter Muggianu und Bernd Albrecht bereiten sich intensiv auf den Start in der Grünen Hölle vor. Die Suche nach den letzten zwei Fahrern läuft weiter.

Die Entscheidungen der vergangenen Monate haben das Team neu definiert. Die Harmonie im technischen Bereich und im sozialen Engagement bleibt erhalten. Albrecht bedankt sich bei allen Unterstützern des Projekts. Man blickt optimistisch in die Zukunft mit dem neuen Fahrzeugkonzept.

Der Wechsel zum Audi TT 2R ist ein mutiger Schritt. Er bietet die Chance, bei den vielen 992 Typen aufzufallen. Das Team profitiert von der Expertise von Peter Muggianu. Die Verbindung von Motorsport und Spendenaktion bleibt das Kernziel für das kommende Jahr.