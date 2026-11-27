Der sogenannte 'White Tiger'-Prozess in Hamburg steht offenbar kurz vor dem Abschluss. Die Staatsanwaltschaft forderte am Donnerstag die Höchststrafe für den Angeklagten. Sie plädierte auf zehn Jahre Haft für den heute 22-Jährigen.

Nach fast einem Jahr Prozess stehe fest, dass der Angeklagte im Netz Kinder und Jugendliche zu sexuellen und selbstverletzenden Handlungen und in einem Fall sogar zum Suizid getrieben habe, so die Staatsanwaltschaft.

Der 22-Jährige soll deshalb auch wegen Mordes verurteilt werden. Außerdem solle sich das Gericht die Anordnung einer Sicherungsverwahrung vorbehalten - also am Ende der Haft prüfen, ob der Angeklagte weiter als gefährlich gilt. Dann könnte er nicht in die Freiheit entlassen werden. Seit Januar verhandelt das Hamburger Landgericht über den Fall.

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Der Prozess findet hinter verschlossenen Türen statt, weil der Angeklagte bei den ersten Taten, die ihm vorgeworfen werden, erst 16 Jahre alt war. Jetzt ist die Beweisaufnahme geschlossen, das heißt: Die Zeugen sind vernommen, Sachverständige sind angehört und vor allem die vielen Videochats gesichtet, auf die sich die Anklage maßgeblich stützt. Sollte es keine weiteren Beweisanträge mehr geben oder noch etwas Unerwartetes passieren, könnte das Landgericht womöglich Anfang Dezember das Urteil für den inzwischen 22-Jährigen verkünden.