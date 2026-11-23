Whitney Ainscough kassiert 30 Euro pro Erwachsenem für ihr Weihnachtsessen. Die britische Influencerin begründet die Gebühren mit Zeitaufwand und Stress.

Die britische Influencerin Whitney Ainscough aus Rotherham hat die Tradition des gemeinsamen Weihnachtsessen s grundlegend verändert. Statt der üblichen herzlichen Einkehr ohne finanzielle Erwartungen verlangt die 33-jährige Mutter nun Geld von ihren Angehörigen. Für dieses Festmahl sind konkrete Kosten fällig, die sich an der Anzahl der Personen orientieren.

Kostenaufstellung für das Festmahl

Die Rechnung für das diesjährige Weihnachtsessen beträgt umgerechnet rund 30 Euro pro Erwachsener. Für Kinder beläuft sich der Preis auf etwa 18 Euro pro Person. Diese Summe deckt die vollständige Zubereitung der Mahlzeit ab, für die sich Ainscough entschieden hat. Als Hauptgericht stehen zwei Hühner auf dem Teller.

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Zusätzlich serviert die Mutter Gemüsebeilagen, darunter Karotten und Rosenkohl. Laut Angaben der Influencerin wäre der geschmackliche Unterschied zu einem Truthahn, den sie in den vorangegangenen Jahren gekocht hat, für die Gäste nicht wahrnehmbar. Die Familie hat die Höhe dieser Preise als fair akzeptiert und zeigt sich bereit, den Beitrag zu leisten.

Finanzielle Motivation und Gewinnmarge

Der Übergang zu einem bezahlten Familienessen erfolgte, nachdem Whitney Ainscough ihren regulären Job aufgegeben hat. Die Vorbereitungen für das Mahl reichen für neun Personen. Bei den festgesetzten Preisen rechnet sie mit Einnahmen von umgerechnet etwa 155 Euro. Diese Summe steht als Nettoeinkommen für den Feiertag zur Verfügung.

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Die eigentlichen Aufwendungen für die Lebensmittel liegen deutlich niedriger. Ainscough schätzt, dass sie nur rund 50 Euro für die Zutaten der Weihnachtsessen zahlen muss. Damit ergibt sich eine deutliche Marge. Sie betonte gegenüber der Zeitung Mirror, dass sie definitiv Geld am Weihnachtstag verdiene. Es handele sich um ein nettes Weihnachtsgeld für die gesamte Zubereitung und Vorbereitung.

Organisatorische Maßnahmen gegen Ausreden

Zur Sicherung der Zahlungen hat Whitney Ainscough ein Kartenlesegerät erworben. Diese Anschaffung war notwendig, nachdem ihre Schwester sich bei vergangenen Festessen regelmäßig vor der Bezahlung gedrückt hatte. Als Ausdienst gab die Verwandte immer an, kein Bargeld bei sich zu tragen. Um solche Situationen zu vermeiden, wird das Terminal nun am festlichen Weihnachtstisch herumgereicht.

Natürlich sind die eigenen Kinder der Mutter von den Kosten ausgenommen. Die drei Kinder, die 3, 9 und 14 Jahre alt sind, müssen stattdessen die Spülmaschine bedienen. Diese Arbeitsteilung soll den Haushaltsgleichgewicht im Gegenzug zur finanziellen Entlastung wiederherstellen. Es handelt sich um eine klare Tauschbeziehung innerhalb der Familie.

Begründung und Verteidigung der Strategie

Die Influencerin mit 237.000 Followern auf Instagram verteidigt ihre Praxis vehement. Sie weist darauf hin, dass ein Restaurantbesuch pro Person etwa 50 Pfund kosten würde. Der Aufwand beim Kochen sei extrem stressig, während andere Gäste sich entspannen könnten. Daher sehe sie es als gerechtfertigt an, auch Geld für ihre Arbeit zu verlangen. Die Strategie stellt eine neue Regel im Familienkreis dar.