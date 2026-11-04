WHO: Klimamaßnahmen sparen 5,44 Billionen Dollar jährlich

Die Weltgesundheitsorganisation warnt vor tödlichen Folgen der Hitze. Investitionen in Infrastruktur und Steuern auf fossile Brennstoffe könnten Milliarden einsparen.

Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) hat mit einer dringenden Warnung vor den gesundheitlichen und wirtschaftlichen Folgen des Klimawandel s reagiert. Der WHO-Generaldirektor Tedros Adhanom Ghebreyesus betonte, dass Maßnahmen gegen die Erderwärmung keine optionale Politik mehr sind, sondern eine Frage von Leben und Tod darstellen. Die Organisation fordert nun konkrete Schritte zur Anpassung der globalen Infrastruktur an extreme Wetterbedingungen.

Massive Wirtschaftsvorteile durch CO₂-Steuern

Ein zentraler Bestandteil des WHO-Vorschlags ist die finanzielle Umstrukturierung der Energieversorgung. Die globale Abschaffung von Subventionen für fossile Energieträger sowie eine angemessene Besteuerung von Öl, Gas und Kohle sollen jährlich 5,44 Billionen Dollar, was etwa 4,86 Billionen Euro entspricht, in die Staatskassen spülen. Diese Einnahmen entstehen durch die steuerbedingte Vermeidung von energieintensiver Produktion, die weitere positive Effekte in Höhe von drei Billionen Dollar nach sich ziehen würde. Diese Summe resultiert aus deutlich geringeren Gesundheits- und Umweltschäden, die durch den Ausstoß von Treibhausgasen verursacht werden.

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Infrastruktur als Schlüssel zur Krankheitsprävention

Neben fiskalischen Maßnahmen stehen massive Investitionen in physische Infrastrukturen im Fokus der Empfehlungen. Dazu zählen Hitzewarnsysteme, eine klimawandel-resistentere Wasser- und Abwasserinfrastruktur sowie der Umstieg auf saubere Haushaltsenergie. Die UN-Organisation geht davon aus, dass globale Investitionen in diese Bereiche zusätzliche wirtschaftliche Vorteile in Höhe von rund 844 Milliarden Dollar pro Jahr bringen würden. Die jährlichen Kosten für die Umsetzung dieser Maßnahmen wurden auf 35 Milliarden Dollar geschätzt, ein Betrag, der im Vergleich zu den erwarteten Einsparungen als gering bewertet wird.

Gesundheitsökonom Frank Pega erklärt Zusammenhänge

Der WHO-Experte und Gesundheitsökonom Frank Pega erläuterte die direkten Verbindungen zwischen Klimaveränderungen und der öffentlichen Gesundheit. Er wies darauf hin, dass die sanitäre Grundversorgung äußerst anfällig für klimabedingte Gefahren wie Überschwemmungen, Stürme oder Trockenheit ist. Durch die Stärkung der entsprechenden Infrastruktur könnten Krankheiten wie Durchfall oder Lungenentzündung effektiv reduziert werden. Bei der Berechnung der vermeidbaren Todesfälle berücksichtigten die Experten nicht nur die direkten Auswirkungen von Treibhausgas-Emissionen, sondern auch sekundäre Effekte wie Luftverschmutzung und die Verbreitung von Infektionskrankheiten.

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Deutsche Umweltmedizinerin Claudia Traidl-Hoffmann

Aus deutscher Perspektive forderte die Umweltmedizinerin Claudia Traidl-Hoffmann ein radikales Umdenken im Gesundheitssystem. Sie betonte, dass mehr Prävention nötig sei, um den steigenden Risiken gerecht zu werden. Ein einzelner Tag mit Temperaturen über 30 Grad kostet die deutsche Wirtschaft bereits jetzt 431 Millionen Euro. Dabei entfallen 97 Prozent dieses Verlusts darauf, dass die Menschen aufgrund der Hitze weniger produktiv sind. Deshalb seien dringend Anpassungen für kühlere Umgebungen bei Arbeitsplätzen und im privaten Bereich notwendig.

Konkrete Schritte für saubere Energie und Hygiene

Die WHO empfiehlt zudem einen strikten Umstieg auf saubere Haushaltsenergie, um die Belastung durch schädliche Verbrennungsprodukte zu verringern. Dies umfasst den Ersatz von ungesunden Holz- und Kohleöfen durch modernere Technologien. Solche Investitionen tragen dazu bei, sowohl lokale Luftverschmutzung als auch globale Treibhausgasemissionen zu senken. Die Kombination aus strengerer Steuerpolitik für fossile Brennstoffe und gezielten Investitionen in resiliente Systeme soll laut WHO-Berechnungen langfristig stabile wirtschaftliche und gesundheitliche Rahmenbedingungen schaffen. Die vorgeschlagenen Schritte zielen darauf ab, die Vulnerabilität der Gesellschaft gegenüber extremen Wetterereignissen nachhaltig zu verringern.