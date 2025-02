Whoopi Goldberg Kehrt zu den Oscars Zurück

Hollywood-Ikone Whoopi Goldberg kehrt nach fast einem Jahrzehnt wieder auf die Oscar-Bühne zurück. Die Schauspielerin wird als eine der prominenten Präsentatorinnen bei der Verleihung in Los Angeles auftreten.

Whoopi Goldberg (69) kehrt nach fast einem Jahrzehnt wieder auf die Bühne der Oscars zurück. Die Schauspielerin und Hollywood -Ikone wird als eine der prominenten Präsentatorin nen bei der prestigeträchtigen Verleihung in Los Angeles auftreten. Laut der Academy, die die Neuigkeit am Dienstag bekanntgab, wird sie Teil eines Staraufgebots sein, zu dem auch Halle Berry (58), Penelope Cruz (50), Scarlett Johansson (40) und Bowen Yang zählen. Die Veranstaltung findet am 2.

März 2025 statt und wird live im Fernsehen übertragen. Whoopi stand zuletzt bei den Oscars 2016 auf der Bühne, als sie die Kategorie 'Ehrenoscar' vorgestellt hatte. Die Bühne der Oscars ist für Whoopi kein unbekannter Ort: Sie hat die Verleihung selbst schon viermal moderiert, zuletzt 2002. Damit hält sie den Rekord als Frau mit den meisten Moderationen in der Geschichte des Events. Neben ihren früheren Auftritten als Gastgeberin und Präsentatorin war sie zudem Mitglied des Board of Governors der Academy, wo sie die Schauspielabteilung vertrat. Bemerkenswert ist, dass ihre Rückkehr in ein Jahr fällt, in dem ihre ehemalige Schauspielkollegin Demi Moore (62), mit der sie 1990 in 'Ghost' zu sehen war, als Favoritin auf einen Oscar für ihre Leistung in 'The Substance' gehandelt wird. Ob Whoopi diese Kategorie präsentieren wird, bleibt allerdings geheim. Die Karriere der talentierten Schauspielerin und TV-Persönlichkeit reicht weit über die Oscars hinaus. Whoopi wurde mit ihrem Oscar-Gewinn für 'Ghost' 1991 zur Legende und ist eine der wenigen Künstlerinnen, die den begehrten EGOT-Status (Emmy, Grammy, Oscar, Tony) erreicht haben. Ihre humorvolle, aber auch tiefgründige Art begeistert seit Jahrzehnten Fans weltweit. Neben ihrer Schauspielerei ist sie bekannt für ihre Rolle als Moderatorin von 'The View', einer der beliebtesten US-Talkshows. Für ihre Fans wird ihre Rückkehr auf die Oscar-Bühne zweifelsohne ein Highlight des Abends sein





